26 کیلومتر از شبکه های آب گلستان بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیمرادی صبح دوشنبه در حاشیه جلسه بررسی بودجه پیشنهادی این شرکت افزود: اجرای افزون بر23 کیلومتر خطوط انتقال، احداث 76کیلومتر شبکه فاضلاب، احداث دو تصفیه خانه فاضلاب شهر گنبد و آزادشهر از دیگر برنامه هاست.

وی اظهار داشت: احداث 25.5 هزار متر مکعب مخازن شامل 15.5 هزار متر مکعب در دست ساخت و 10 هزار متر مکعب تکمیل و بهره برداری، عملیات حفر،تجهیز 26 حلقه چاه (حفر 15 حلقه چاه و تجهیز 11 حلقه) از جمله شاخص های بودجه شرکت در سال آتی است.

مدیرعامل شرکت رسیدن به چشم اندازهای تعیین شده بر اساس تعهدات بودجه ای و برنامه ای در شرکت آب و فاضلاب استان گلستان را موفقیت آمیز دانست.

وی افزود: طی سال های اخیر مجموعه شرکت با تلاش و خودباوری به اهدافی دست یافته است که در شاخص های صنعت آب و فاضلاب نیز با اهمیت است.

علیمرادی گفت: دراین رابطه می توان به بهره برداری از طرحهای فاضلاب شهرهای کردکوی ،بندر ترکمن وبهره برداری ازمدول اول تصفیه خانه فاضلاب گرگان طی سالهای اخیر اشاره کرد.

وی عملکرد مالی شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در بحث حل و فصل مسائل سنواتی را یکی از اقدامات مهم برشمرد و افزود: این کار انرژی و وقت زیادی را می طلبد که خوشبختانه با اقدامات و فعالیت های انجام شده هم اکنون کارنامه درخشانی در این زمینه قابل ارائه است.