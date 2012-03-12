26 کیلومتر از شبکه های آب گلستان بازسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیمرادی صبح دوشنبه در حاشیه جلسه بررسی بودجه پیشنهادی این شرکت افزود: اجرای افزون بر23 کیلومتر خطوط انتقال، احداث 76کیلومتر شبکه فاضلاب، احداث دو تصفیه خانه فاضلاب شهر گنبد و آزادشهر از دیگر برنامه هاست.
وی اظهار داشت: احداث 25.5 هزار متر مکعب مخازن شامل 15.5 هزار متر مکعب در دست ساخت و 10 هزار متر مکعب تکمیل و بهره برداری، عملیات حفر،تجهیز 26 حلقه چاه (حفر 15 حلقه چاه و تجهیز 11 حلقه) از جمله شاخص های بودجه شرکت در سال آتی است.
مدیرعامل شرکت رسیدن به چشم اندازهای تعیین شده بر اساس تعهدات بودجه ای و برنامه ای در شرکت آب و فاضلاب استان گلستان را موفقیت آمیز دانست.
وی افزود: طی سال های اخیر مجموعه شرکت با تلاش و خودباوری به اهدافی دست یافته است که در شاخص های صنعت آب و فاضلاب نیز با اهمیت است.
علیمرادی گفت: دراین رابطه می توان به بهره برداری از طرحهای فاضلاب شهرهای کردکوی ،بندر ترکمن وبهره برداری ازمدول اول تصفیه خانه فاضلاب گرگان طی سالهای اخیر اشاره کرد.
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