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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۰

درگفتگو با مهر عنوان شد؛

اعزام آخرین گروه پزشکی به عراق

اعزام آخرین گروه پزشکی به عراق

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با بیان اینکه دوازدهمین تیم درمانی به عراق اعزام شد، گفت: این مرکز در راستای ارائه خدمات به زائرین، نسبت به اعزام تیمهای درمانی طی هر ماه به کشورهای هدف اقدام می‌ کند.

علی ریاض در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: دوازدهمین تیم درمانی مرکز پزشکی حج و زیارت امروز عازم عتبات عالیات می شوند.

نماینده رئیس جمهور در شورایعالی جمعیت هلال احمر گفت: در این تیم 38 نفره، علاوه بر هفت پرستار و چهار کارشناس بهداشت محیط، 24 پزشک، دو تکنیسین آزمایشگاه و یک تکنیسین دارویی حضور دارند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برای ارائه خدمات درمانی به زائرین چه تدابیری اندیشیده شده است گفت: تعداد زائرانی که در بازه زمانی مذکور از ایران اعزام می‌شوند، خیل عظیمی را شامل نمی‌شود؛ به همین جهت نیاز به اعزام تیمهای ویژه درمانی مانند مناسبت های مذهبی نیست.

ریاض متذکر شد: نسبت به تقویت تیم درمانی اعزامی اقدام شده است و یک تن اقلام دارویی همراه این افراد ارسال می‌شود.

کد مطلب 1558054

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