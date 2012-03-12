طرح شهرستان شدن اشتهارد تصویب شد/ فردیس در انتظار بازنگری مجدد تبدیل به شهرستان

ناصر رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبردر خصوص مواردی از مصوبات جدید مربوط به تقسیمات کشور گفت: در نشست کارگروه اشتغال که در استانداری البرز هیئت دولت و جمعی از مدیران کل وزارت کشور برگزار شد، پس از ارائه درخواست نمایندگان مبنی بر شهرستان شدن دو بخش در استان البرزدر تقسیمات کشوری که پیش تر نیز لایحه آن به مجلس ارائه شده بود، موضوع شهرستانی شدن اشتهارد به تصویب هیئت دولت رسید.

وی افزود: اشتهارد با وجود 800 واحد صنعتی سهم بسزایی در تولید صنعت منطقه دارد و ضرورت شهرستان شدن آن به عنوان قطب صنعتی وجود داشت.

رجبی گفت: در بحث شهرستان شدن فردیس هم با نماینده ویژه رئیس جمهور مطرح و مقرر شدکه وزارت کشور بررسی های خود را انجام دهد و پیشنهاد آن را به دولت ارائه کند که با جمعیت بالای 400 هزار نفری فردیس اپیش بینی می شود که شهرستان شدن این منطقه نیز به تصویب هیئت دولت برسد.

هزار مجوز استخدام برای استان البرز صادر شد

معاون سیاسی امنیتی استاندار موضوع اشتغال را یکی دیگر از مصوبات جدیدی برشمرد که در این کارگروه به تصویب رسید.

رجبی گفت : در این کارگروه مجوز استخدام هزار نیروی بومی توسط معاونت توسعه و منابع ریاست جمهور اخذ شد و به بزودی شاهد تحقق این مهم در استان البرز خواهیم بود.

وی افزود: با اخذ این تعداد مجوز ردیف بودجه ای مجزایی برای جذب نیروی انسانی اخذ شده است.

رجبی گفت: در این جذب و استخدام اولویت با نیروهای بومی استان البرزخواهد بود؛ برخلاف آنکه پیش تر دولت در صدد انتقال نیروهای سایر استانها بود که به دلائل مختلف و گاهاً با مشکلاتی که داشتند قصد ادامه اشتغال در این استان را داشتند.

این مسئول افزود: با تایید هیئت دولت مبنی بر جذب نیروی انسانی جدید در استان البرز علاوه براینکه موضوع اشتغال در استان رفع می شود، مشکل کمبود نیرو در دستگاهها و ادارات استان البرز نیز مرتفع خواهد شد.

لغو مصوبه استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری در استان البرز

وی به موضوع عدم استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری هم اشاره کرد و گفت: این مصوبه استان را با مشکلاتی مواجه کرده بود که با طرح آن هیئت دولت این مصوبه را برای استان البرز لغو کرد.

همچنین در بحث راه ها تسریع در ایجاد جاده کرج – طالقان، نصف کردن فاصله این دو نقطه و اتصال آن به تنکابن نیز از جمله مواردی بود که تصویب و در دستور کار قرار گرفت.

راه اندازی سامانه سامد

معاون سیاسی امنیتی استاندار راه اندازی سامانه سامد همزمان با سفر ریاست جمهور و تلفن 111 جهت پاسخگویی به مردم را نیز از دیگر اقدامات جدید در استان برشمرد.

رجبی در پایان اظهار داشت: اجرا و تحقق 76 درصد مصوبات دوره های گذشته رکورد بی سابقه ای بوده و حاکی از آن است که مسئولان استان البرز با توجه به شعار جهاد اقتصادی گام برداشته اند.