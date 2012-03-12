واردات چیپس، لوازم آرایش، میز بیلیارد، شکلات و مانکن لباس با ارز دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کردند ثبت سفارش و واردات 180 قلم کالای مصرفی و مواد خوراکی از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، صرفا از محل ارز حاصل از صادرات مجاز است.

این مصوبه در ماه جاری توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شده است.

باتوجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری مهر فهرست کامل تامین ارز واردات 180 قلم کالای مصرفی و مواد خوراکی از محل صادرات را منتشر کرد. باتوجه به تک نرخی شدن نرخ ارز و دلار مرجع 1226 تومان، این کالاها با نرخ دولتی (رسمی) وارد کشور می‌شوند.