واردات چیپس، لوازم آرایش، میز بیلیارد، شکلات و مانکن لباس با ارز دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کردند ثبت سفارش و واردات 180 قلم کالای مصرفی و مواد خوراکی از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، صرفا از محل ارز حاصل از صادرات مجاز است.
این مصوبه در ماه جاری توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شده است.
باتوجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری مهر فهرست کامل تامین ارز واردات 180 قلم کالای مصرفی و مواد خوراکی از محل صادرات را منتشر کرد. باتوجه به تک نرخی شدن نرخ ارز و دلار مرجع 1226 تومان، این کالاها با نرخ دولتی (رسمی) وارد کشور میشوند.
|ردیف
|شرح کالا
|1
|صابون حمام
|2
|صابون گلیسیرینه
|3
|صابون بچه
|4
|صابون طبی
|5
|صابون رختشویی
|6
|سایر
|7
|صابون مایع
|8
|صنعتی
|9
|چیپس
|10
|پودر
|11
|سایر
|12
|فرآوردههای آرایشی برای لب
|13
|فرآوردههای آرایشی برای دور چشم (مغز مداد)
|14
|سایر
|15
|فرآوردههای آرایشی برای ناخن
|16
|پودرها
|17
|سایر
|18
|شامپوها
|19
|فرآوردهها باری فر زدن مو
|20
|فیکساتور مو
|21
|سایر
|22
|مواد پاک کننده دهان
|23
|نخ دندان
|24
|سایر
|25
|فرآوردهها برای اصلاح صورت
|26
|بوزداها برای بدن
|27
|املاح معطر و سایر فرآوردهها برای استحمام
|28
|فرآوردهها برای معطر کردن
|29
|سایر
|30
|سایر
|31
|کلید گردان برای ولتاژ حداکثر 1000وات
|32
|کلید روشنایی برای ولتاژ حداکثر 1000 وات
|33
|سرپیچ
|34
|لامپ با بخار جیوه تا 500 وات
|35
|قایقهای تفریحی عمومی
|36
|قایقهای قابل باد کردن
|37
|jet-ski قایقهای تفریحی ورزشی موتوری
|38
|سایر قایقهای موتوری که موتورشان خارج از
|39
|سایر نقلیه ابی غیرمذکور برای تفریح یا ورزش
|40
|40کنتور گاز
|41
|کنتور مایعات
|42
|سایر کنتورهای برق تک فاز به جز نوع 1
|43
|سایر کنتورهای برق الکترومکانیکی از نوع چند فاز
|44
|سایر کنتورهای برق چند فاز به جز نوع 1
|45
|الک دستی و غربال دستی
|46
|دکمه قابلمه، دکمه فشاری و دکمه سردست فشاری وا
|47
|زیپ با دندانه از فلزات معمولی
|48
|انواع زیپ غیر از ردیف 96071100
|49
|شیرینی (همچنین شکلات سفید) بدون کاکائو
|50
|خمیر کاکائو چربی نگرفته
|51
|خمیر کاکائو، کلی یا جزیی چربی نگرفته
|52
|سایر به غیر از انواع دربستههای کمتر از 10
|53
|شکلات، غیر حاوی کاکائو به صورت بلوک
|54
|شکلات، غیر حاوی کاکائو به صورت بلوک
|55
|شکلات، غیر حاوی کاکائو به صورت بلوک
|56
|شکلات، غیر حاوی کاکائو به صورت بلوک
|57
|موسوم به crispbread نان خشک و ترد
|58
|بیسکوئیتهایی که به آنها مواد شیرین کننده
|59
|ویفلها و ویفرها
|60
|سایر نانها، غیره ،فطیر، خمیر برای لاک
|61
|آدامس بدون قند
|62
|آب (همچنین آبهای معدنی و گازدار شده)
|63
|سایر نوشابههای غیرالکلی
|64
|بازیهای ویدئویی از نوعی که با یک گیرنده
|65
|میر بیلیارد به همراه اشیاء و متفرعات
|66
|میز اسنوکر
|67
|funfair اشیاء برای سرگرمی
|68
|اشیاء برای جشن، کارناوال، شعبده بازی
|69
|پیانو با سیم یا زه عمومی
|70
|پیانو با سیم یا زه افقی
|71
|پیانوی خودکار، کلاسیک و سایر آلات سیمی یا زهی
|72
|آلات موسیقی یا زهی که با آرشه نواخته میشوند
|73
|آلات موسیقی یا زهی
|74
|آلات موسیقی بادی- برنجی
|75
|آلات موسیقی بادی
|76
|آلات موسیقی ضربی
|77
|آلات موسیقی شستی دار
|78
|آلات موسیقی که در آنها صدا توسط وسایل برقی
|79
|جعبه موزیک
|80
|ارکستریون ، ارگ مکانیکی دسته دار، پرندگان
|81
|نشیمنهای گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع
|82
|نشیمنها غیر از نشمینها برای باغ یا تجهیزات
|83
|وبید (cane) از حصیر (seats) سایر نشیمنها
|84
|نشیمنهای دارای اسکلت چوبی، رویه شده
|85
|نشیمنهای دارای اسکلت چوبی، رویه نشده
|86
|مبلهای فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد
|87
|مبلهای آهنگری سنتی
|88
|مبلهای فلزی غیر از مبلهای آهنگری سنتی
|89
|مبلهای چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد
|90
|مبلهای چوبی از انواعی که در آشپزخانه مورد
|91
|مبلهای چوبی از انواعی که در اتاق خواب مورد
|92
|مبلهای صنایع دستی (خراطی، معرق، خاتم و ...)
|93
|سایر
|94
|مبلهای صنایع دستی
|95
|سایر مبلهای چوبی به غیر از صنایع دستی
|96
|مبلها از مواد پلاستیکی
|97
|از بامبو یا نخل رونده
|98
|اقلام آسایشی یا تزئینی
|99
|اجزا و قطعات مبلهای مشمول 9403
|100
|قسمت فنری تختخواب
|101
|تشک از کائوچوی اسفنجی و از مواد پلاستیکی
|102
|تشک از سایر مواد که در جای دیگری مذکور نباشد
|103
|اسباب تختخواب و اشیاء همانند
|104
|لوستر و سایر روشنایی برقی برای آویختن
|105
|چراغ کنار تختخواب،چراغ رومیزی و چراغهای پایه
|106
|مجموعه چراغهای الکتریکی از انواعی که برای
|107
|چراغهای تبلیغاتی، علائم نورانی، تابلوهای نورانی
|108
|اشیاءدست ساز از استخوان، صدف بدون نقاشی
|109
|اشیاء دست ساز از استخوان، صدف با نقاشی
|110
|استخوان، کاسه لاک پشت، انواع شاخ، مرجان، صدف
|111
|الک دستی و غربال دستی
|112
|دکمه قابلمه، دکمه فشاری و دکمه سردست فشاری وا
|113
|زیپ با دندانه از فلزات معمولی
|114
|انواع زیپ غیر از ردیف 96071100
|115
|پیپ های استعمال دخانیات
|116
|شانه، گیره زلف و همانند از کائوچوی سفت یا از مواد
|117
|شانه، گیره زلف همانند غیراز ردیف 96151000
|118
|سنجاق زلف، سنجاق فر دهنده، گیره فر دهنده، فرزن
|119
|عطرپاش و پاشندههای آرایشی همانند و تجهیزات
|120
|پودرزنهای بزرگ و کوچک برای استعمال فرآورده
|121
|
مانکن خیاطی و آدمکهای چوبی و متحرک
|122
|لباس و... لباس از چرم طبیعی
|123
|کمربند، حمایل و بند شمشیر
|124
|سایر منضمات لباس
|125
|سایر اشیاء ساخته شده از چرم طبیعی
|126
|پوست خوک آبی
|127
|لباس و متفرعات لباس از پوست نرم طبیعی
|128
|سایر
|129
|پوستهای نرم بدلی و آشیاء ساخته شده از اآنها
|130
|یافتهها و اشیاء همانند از نخل رونده
|131
|سایر از نخل رونده
|132
|- از سایر مواد گیاهی
|133
|سایر
|134
|مصنوعات سبدبافی و حصیربافی از نخل رونده
|135
|صنایع دستی شامل گبه بافی
|136
|--- سایر
|137
|صنایع دستی شامل گبه بافی
|138
|- سایر
|139
|چتر سایه بان باغ
|140
|سایر چتر سایه باغ دارای میله یا دسته تلسکوپی
|141
|سایر
|142
|عصا، عصای صندلی
|143
|کلاه گیس کامل
|144
|سایر
|145
|کلاه گیس از موی انسان
|146
|کلاه گیس از سایر مواد
|147
|ظرفشویی و روشویی از چینی
|148
|سایر ظرفشویی ها
|149
|اشیاء سر میز، اشیاء آشپزخانه سفال لوکس
|150
|از سرامیک لعاب زده صنایع دستی
|151
|از سرامیک بدون لعاب
|152
|از سفال لعاب زده صنایع دستی
|153
|از سفال بدون لعاب صنایع دستی
|154
|سایر
|155
|مجسمه از چینی
|156
|مجسمه از سرامیک صنایع دستی
|157
|مجسمه از سفال صنایع دستی
|158
|سایر اشیاء از سرامیک (چینی)
|159
|از سرامیک صنایع دستی
|160
|از سفال صنایع دستی
|161
|سایر
|162
|سفالینههای شیشهای
|163
|لیوان ساخته شده به صورت دستی
|164
|لیوان ساخته شده به صورت ماشین
|165
|سایر لیوانهای نوشیدنی از کریستال سرب دار
|166
|سایر
|167
|لیوان اوپال
|168
|لیوان بدون تزئین، صنایع دستی
|169
|لیوان نقاشی شده
|170
|سایر
|171
|رختدان، چمدان با سطح خارجی از چرم طبیعی
|172
|رختدان، چمدان با سطح خارجی از پلاستیک
|173
|- سایر
|174
|رختدان، چمدان با سطح خارجی از مواد سنجی
|175
|سایر
|176
|رختدان، چمدان با سطح خارجی از چرم طبیعی یاچرم ساخته شده
|177
|رختدان، چمدان با سطح خارجی از ورقهای پلاستیکی
|178
|- سایر
|179
|رختدان، چمدان با سطح خارجی از چرم...
|180
|رختدان، چمدان با سطح خارجی از چرم طبیعی،یا دوباره کار شده یا ...
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