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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

فهرست تأمین ارز واردات/

واردات چیپس، لوازم آرایش، میز بیلیارد، شکلات و مانکن لباس با ارز دولتی

واردات چیپس، لوازم آرایش، میز بیلیارد، شکلات و مانکن لباس با ارز دولتی

خبرگزاری مهر فهرست تامین ارز واردات 180 قلم کالا از محل صادرات را منتشر کرد. در این فهرست اقلام و کالاهایی همچون چیپس، لوازم آرایش، میز بیلیارد، شکلات و مانکن دیده می‌شوند که ارز صادرات که با هزاران زحمت و تلاش به‌دست می‌آید، باید به آنها اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کردند ثبت سفارش و واردات 180 قلم کالای مصرفی و مواد خوراکی از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، صرفا از محل ارز حاصل از صادرات مجاز است.

این مصوبه در ماه جاری توسط محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شده است.

باتوجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری مهر فهرست کامل تامین ارز واردات 180 قلم کالای مصرفی و مواد خوراکی از محل صادرات را منتشر کرد. باتوجه به تک نرخی شدن نرخ ارز و دلار مرجع 1226 تومان، این کالاها با نرخ دولتی (رسمی) وارد کشور می‌شوند.

فهرست تامین ارز واردات 180 قلم کالا از محل صادرات
ردیف شرح کالا
1 صابون حمام
2 صابون گلیسیرینه
3 صابون بچه
4 صابون طبی
5 صابون رختشویی
6 سایر
7 صابون مایع
8 صنعتی
9 چیپس
10 پودر
11 سایر
12 فرآورده‌های آرایشی برای لب
13 فرآورده‌‌های آرایشی برای دور چشم (مغز مداد)
14 سایر
15 فرآورده‌‌های آرایشی برای ناخن
16 پودرها
17 سایر
18 شامپوها
19 فرآورده‌ها باری فر زدن مو
20 فیکساتور مو
21 سایر
22 مواد پاک کننده دهان
23 نخ دندان
24 سایر
25 فرآورده‌ها برای اصلاح صورت
26 بوزداها برای بدن
27 املاح معطر و سایر فرآورده‌ها برای استحمام
28 فرآورده‌ها برای معطر کردن
29 سایر
30 سایر
31 کلید گردان برای ولتاژ حداکثر 1000وات
32 کلید روشنایی برای ولتاژ حداکثر 1000 وات
33 سرپیچ
34 لامپ با بخار جیوه تا 500 وات
35 قایق‌های تفریحی عمومی
36 قایق‌های قابل باد کردن
37 jet-ski قایق‌های تفریحی ورزشی موتوری
38 سایر قایق‌های موتوری که موتورشان خارج از
39 سایر نقلیه ابی غیرمذکور برای تفریح یا ورزش
40 40کنتور گاز
41 کنتور مایعات
42 سایر کنتورهای برق تک فاز به جز نوع 1
43 سایر کنتورهای برق الکترومکانیکی از نوع چند فاز
44 سایر کنتورهای برق چند فاز به جز نوع 1
45 الک دستی و غربال دستی
46 دکمه قابلمه، دکمه فشاری و دکمه سردست فشاری وا
47 زیپ با دندانه از فلزات معمولی
48 انواع زیپ غیر از ردیف 96071100
49 شیرینی (همچنین شکلات سفید) بدون کاکائو
50 خمیر کاکائو چربی نگرفته
51 خمیر کاکائو، کلی یا جزیی چربی نگرفته
52 سایر به غیر از انواع دربسته‌های کمتر از 10
53 شکلات، غیر حاوی کاکائو به صورت بلوک
54 شکلات، غیر حاوی کاکائو به صورت بلوک
55 شکلات، غیر حاوی کاکائو به صورت بلوک
56 شکلات، غیر حاوی کاکائو به صورت بلوک
57 موسوم به crispbread نان خشک و ترد
58 بیسکوئیت‌هایی که به آنها مواد شیرین کننده
59 ویفل‌ها و ویفرها
60 سایر نان‌ها، غیره ،فطیر، خمیر برای لاک
61 آدامس بدون قند
62 آب (همچنین ‌آبهای معدنی و گازدار شده)
63 سایر نوشابه‌های غیرالکلی
64 بازی‌های ویدئویی از نوعی که با یک گیرنده
65 میر بیلیارد به همراه اشیاء و متفرعات
66 میز اسنوکر
67 funfair اشیاء برای سرگرمی
68 اشیاء برای جشن، کارناوال، شعبده بازی
69 پیانو با سیم یا زه عمومی
70 پیانو با سیم یا زه افقی
71 پیانوی خودکار، کلاسیک و سایر آلات سیمی یا زهی
72 آلات موسیقی یا زهی که با آرشه نواخته می‌شوند
73 آلات موسیقی یا زهی
74 آلات موسیقی بادی- برنجی
75 آلات موسیقی بادی
76 آلات موسیقی ضربی
77 آلات موسیقی شستی دار
78 آلات موسیقی که در آنها صدا توسط وسایل برقی
79 جعبه موزیک
80 ارکستریون ، ارگ مکانیکی دسته دار، پرندگان
81 نشیمن‌های گردان دارای وسیله تنظیم ارتفاع
82 نشیمن‌ها غیر از نشمین‌ها برای باغ یا تجهیزات
83 وبید (cane) از حصیر (seats) سایر نشیمن‌ها
84 نشیمن‌های دارای اسکلت چوبی، رویه شده
85 نشیمن‌های دارای اسکلت چوبی، رویه نشده
86 مبل‌های فلزی از انواعی که در دفاتر کار مورد
87 مبل‌های آهنگری سنتی
88 مبل‌های فلزی غیر از مبل‌های آهنگری سنتی
89 مبل‌های چوبی از انواعی که در دفاتر کار مورد
90 مبل‌های چوبی از انواعی که در آشپزخانه مورد
91 مبل‌های چوبی از انواعی که در اتاق خواب مورد
92 مبل‌های صنایع دستی (خراطی، معرق، خاتم و ...)
93 سایر
94 مبل‌های صنایع دستی
95 سایر مبل‌های چوبی به غیر از صنایع دستی
96 مبل‌ها از مواد پلاستیکی
97 از بامبو  یا نخل رونده
98 اقلام آسایشی یا تزئینی
99 اجزا و قطعات مبل‌های مشمول 9403
100 قسمت فنری تختخواب
101 تشک از کائوچوی اسفنجی و از مواد پلاستیکی
102 تشک از سایر مواد که در جای دیگری مذکور نباشد
103 اسباب تختخواب و اشیاء همانند
104 لوستر و سایر روشنایی برقی برای آویختن
105 چراغ کنار تختخواب،‌چراغ رومیزی و چراغ‌های پایه
106 مجموعه چراغ‌های الکتریکی از انواعی که برای
107 چراغ‌‌های تبلیغاتی، علائم نورانی، تابلوهای نورانی
108 اشیاء‌دست ساز از استخوان، صدف بدون نقاشی
109 اشیاء دست ساز از استخوان، صدف با نقاشی
110 استخوان، کاسه لاک پشت، انواع شاخ، مرجان، صدف
111 الک دستی و  غربال دستی
112 دکمه قابلمه، دکمه فشاری و دکمه سردست فشاری وا
113 زیپ با دندانه از فلزات معمولی
114 انواع زیپ غیر از ردیف 96071100
115 پیپ های استعمال دخانیات
116 شانه، گیره زلف و همانند از کائوچوی سفت یا از مواد
117 شانه، گیره زلف  همانند غیراز ردیف 96151000
118 سنجاق زلف، سنجاق فر دهنده، گیره فر دهنده، فرزن
119 عطرپاش و پاشنده‌‌های آرایشی همانند و تجهیزات
120 پودرزن‌های بزرگ و کوچک برای استعمال فرآورده
121

مانکن خیاطی و آدمک‌های چوبی و متحرک
122 لباس و...  لباس از چرم طبیعی
123 کمربند، حمایل و بند شمشیر
124 سایر منضمات لباس
125 سایر اشیاء ساخته شده از چرم طبیعی
126 پوست خوک آبی
127 لباس و متفرعات لباس از پوست نرم طبیعی
128 سایر
129 پوست‌های نرم بدلی و آشیاء ساخته شده از  اآنها
130 یافته‌ها و اشیاء همانند از نخل رونده
131 سایر از نخل رونده
132 - از سایر مواد گیاهی
133 سایر
134 مصنوعات سبدبافی و حصیربافی از نخل رونده
135 صنایع دستی شامل گبه بافی
136 --- سایر
137 صنایع دستی شامل گبه بافی
138 - سایر
139 چتر سایه بان باغ
140 سایر چتر سایه باغ دارای میله یا دسته تلسکوپی
141 سایر
142 عصا، عصای صندلی
143 کلاه گیس کامل
144 سایر
145 کلاه گیس از موی انسان
146 کلاه گیس از سایر مواد
147 ظرفشویی و روشویی از چینی
148 سایر ظرفشویی ها
149 اشیاء سر میز، اشیاء آشپزخانه سفال لوکس
150 از سرامیک لعاب زده صنایع دستی
151 از سرامیک بدون لعاب
152 از سفال لعاب زده صنایع دستی
153 از سفال بدون لعاب صنایع دستی
154 سایر
155 مجسمه از چینی
156 مجسمه از سرامیک صنایع دستی
157 مجسمه از سفال صنایع دستی
158 سایر اشیاء از سرامیک (چینی)
159 از سرامیک صنایع دستی
160 از سفال صنایع دستی
161 سایر
162 سفالینه‌‌های شیشه‌ای
163 لیوان ساخته شده به صورت دستی
164 لیوان ساخته شده به صورت ماشین
165 سایر لیوان‌های نوشیدنی از کریستال سرب دار
166 سایر
167 لیوان اوپال
168 لیوان بدون تزئین، صنایع دستی
169 لیوان نقاشی شده
170 سایر
171 رختدان، چمدان با سطح خارجی از چرم طبیعی
172 رختدان، چمدان با سطح خارجی از پلاستیک
173 - سایر
174 رختدان، چمدان با سطح خارجی از مواد سنجی
175 سایر
176 رختدان، چمدان با سطح خارجی از چرم طبیعی یاچرم ساخته شده
177 رختدان، چمدان با سطح خارجی از ورق‌های پلاستیکی
178 - سایر
179 رختدان، چمدان با سطح خارجی از چرم...
180 رختدان، چمدان با سطح خارجی از چرم طبیعی،‌یا دوباره کار شده یا ...
کد مطلب 1558056

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