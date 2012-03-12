امروز سالگرد تولد جک کروک پیشرو جنبش «ضرب» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بروکلین دیلی ایگل، امروز سالگرد تولد «جک کروک» شاعر و رمان‌نویس آمریکایی و پیشرو جنبش آوان‌گارد «بیت» یا «ضرب» در این کشور است.

کروک در سال 1922 به دنیا آمد . بهترین رمان وی «در جاده» نام دارد که در سال 1957 به رشته تحریر درآمد. این رمان موضوعاتی چون جاز، عدم یکرنگی با جامعه بورژوازی و بودیسم را تایید می‌کند.

از آثار دیگر وی می‌توان به «دکتر ساکس»، «دارما بومز» و «زیرزمینی‌ها» اشاره کرد.

در اواسط دهه 1960 کروک به دلیل روی آوردن به تمایلات محافظه‌کارانه‌ با دیگر اعضای تندرو جنبش ضرب دچار اختلاف شد و از آن پس به ندرت از منزل مسکونی‌اش خارج می‌شد.

وی در سال 1969 زندگی را بدرود گفت.

نسل ضرب گروهی متشکل از نویسندگان آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم بودند که در دهه 1950 به اوج شهرت رسیدند.

اعضای این جنبش اشخاصی تندرو، لیبرال و مخالف اصول سرمایه‌داری بودند.

از دیگر آثار مطرح نویسندگان ضرب می‌توان «ضجه» (1956) نوشته الن جینسبرگ و «ناهارعریان» (1959) به قلم ویلیام اس. بارو را نام برد.