ارائه غذاهای محلی و برگزاری مراسم بومی مهمترین برنامه های نوروزی میراث فرهنگی ایلام

استقبال مردم کشور از غذاهای بومی و محلی و به خصوص نان محلی بیشتر است چراکه انواع نان های محلی در استان ایلام رایج است که طرز تهیه های متفاوتی با هم دارند.

نان های پپگ، نان ساجی، نان تنوری، سمون، نان پنجه کش، نان ذرت یا کزگه برخی از این نان ها هستند.

تماشای شیوه زندگی عشایر کوچ نشین همواره یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری اجتماعی استان ایلام به شمار می رود زیرا عشایر این استان دارای مسکن خاص، لباس خاص، آداب و رسوم خاص هستند اما شاید بسیاری از مسافران فراموش کنند که این نوع زندگی هم جاذبه های فراوانی برای دیدن دارد.

استان ایلام به سبب شرایط آب و هوایی، کوهستانی بودن، محل مناسبی برای ییلاق و قشلاق عشایر استانهای دیگر و عشایر خود استان است.

قسمتهای شمالی و مرکزی استان ایلام در حوالی کبیرکوه محل کوچ عشایری است که در فصل گرما به ییلاق می روند و نواحی جنوبی استان ایلام از جمله شهرستانهای مهران و دهلران جایگاه عشایری است که در فصل سرما به قشلاق می روند.

اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام درصدد برگزاری 10 نمایشگاه معرفی جاذبه‌های گردشگری و سوغات محلی همزمان با نوروز 91 است.



سرپرست اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: نوروز فرصت مناسبی برای معرفی جاذبه‌های ایلام به مسافران و گردشگران ورودی به استان و ترغیب آن‌ها به سفر مجدد است.



علی قاسم‌پور افزود: با توجه به اهمیت جذب گردشگر، در جلسات ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام برگزاری نمایشگاه‌های گردشگری به همراه نمایشگاه اختصاصی فرش در قلعه والی ایلام پیش‌بینی شده است.



وی با بیان این که تمام تمهیدات لازم برای عرضه خدمات به گردشگران نوروزی استان اندیشیده شده است، گفت: استان ایلام به عنوان بخش مهمی از تمدن عیلام باستان دارای جاذبه‌های خاص و منحصر به فرد برای جلب گردشگر است.



وی گفت: استان ایلام دارای جنگل‌های انبوه در مناطق کوهستانی ایلام، ایوان، شیروان چرداول، ملکشاهی و قسمت‌هایی از شهرستان‌های مهـران، دهلران و آبدانان است.



علی قاسم پور یادآور شد: همچنین وجود غارهای طبیعی فراوان در منطقه از جمله غار کنارتاریکه، طلسم ایوان، خفاش دهلران، انفجاری ایوان و غارهای کبوترلان زرین‌آباد بسیاری از گردشگران را به سوی خود جلب می‌کند.

برپایی 20 تخته سیاه‌چادر محلی در مراکز گردشگری ایلام



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام نیز اظهار داشت: طی هماهنگی‌های صورت گرفته با اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان درصدد برنامه‌ریزی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی در این مراکز هستیم.



محمد نورالهی افزود: سیاه‌چادرهای محلی در مراکزی همچون پارک تفریحی چغاسبز، امامزاده حاج‌بختیار(ع) بخش چوار، امامزاده علی‌صالح(ع) مهران، منطقه تفریحی تجریان، تفریحگاه جنگلی ششدار، تخت‌خان و ... برپا می‌شوند.



وی اظهار داشت: سیاه‌چادرهای محلی با هدف معرفی زندگی عشایری و عرضه خدمات به گردشگران و مسافران ورودی به استان در تعطیلات نوروز 91 برپا خواهد شد.