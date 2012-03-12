موزه لوور پاریس آماده نمایش آثار هنر اسلامی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ماریو بلینی معمار بخش اسلامی موزه که سقفی شیشه ای برای آن ساخته است، در رابطه با ساختمان این بخش از موزه لوور که به فرهنگ اسلامی اختصاص یافته اظهار داشت: کل ساختمان تداعی کننده این است که این ساختار در میان هوا غوطه ور است، هیچ ستونی برای این ساختمان درنظر گرفته نشده است و از همین رو ساخت آن برای ما چالش بسیار بزرگی بود.

بخش اسلامی موزه لوور که قرار است تابستان امسال افتتاح شود، بیش از 18 هزار اثر هنری را از جهان اسلام و اروپا برای اولین بار گردهم جمع کرده است. معماران این ساختمان در حین ساخت آن حجاب و روسری اسلامی را در ذهن داشتند و این ساختمان که سقف شیشه ای دارد را به مثابه یک پارچه ابریشمی ساخته اند.

طراحان اظهار د اشتند که آنها قصد د اشتند این فضا تداعی کننده رویکرد آرامش بخش از یک طرح معماری در داخل موزه لوور باشد که از اهمیت تاریخی برخوردار است.

طبقه اول این ساختمان آثار قرن هفتم تا دهم را به نمایش می گذارد. طبقه دوم متعلق به آثار قرون یازدهم تا نوزدهم در کنار یک مجموعه ارزشمند از قالی است.

بنای معماری جدید موزه لوور در فضای 3500 متر مربعی ساخته شده است و بزرگترین پروژه این موزه از 20 سال پیش که بنای هرم شیشه ای در محوطه اصلی لوور ساخته شد محسوب می شود.

ایده اولیه این موزه بزرگ برای اولین بار توسط ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه مطرح شد.

قرار است مجموعه هنری اسلامی که در این بنای معماری قابل توجه لوور به نمایش گذاشته شود، شاهکارهای هنری اسلامی از قرن هفتم تا نوزدهم از سراسر سه قاره بزرگ جهان را گردهم جمع کرده و همچنین به حضور جمعیت قابل توجه مسلمانان در فرانسه نیز توجه داشته باشد.

بیش از هفت میلیون مسلمان در فرانسه زندگی می کنند که این تعداد جامعه مسلمانان فرانسه را به بزرگترین جامعه اقلیت در اروپا تبدیل کرده است.