پرواز ارومیه - بغداد راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال پرهیزکار صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پرواز ارومیه ـ بغداد از 27 اسفند ماه از فرودگاه ارومیه برای نخستین بار انجام می‌ شود، افزود: با راه اندازی این خط هوایی اعزام زائران عتبات عالیات از فرودگاه ارومیه امکن پذیر شد.

وی با بیان اینکه این پرواز با هواپیمای MD-88 شرکت هواپیمایی تابان انجام می‌ شود، اظهار داشت: هفته‌ ای یک پرواز در مسیر ارومیه ـ بغداد انجام می‌ شود که در صورت استقبال هم استانیها ومردم سایر استانهای همجوار امکان افزایش این پروازها نیز وجود دارد.

مدیر کل فرودگاههای آذربایجان غربی با اشاره به انجام پروازهای خارجی نوروزی، ادامه داد: پروازهای چارتری ارومیه به ترکیه فرودگاه قاضی آنتپ نیز از 28 اسفند با هواپیمای B737 شرکت هواپیمایی Corendon آغاز می‌شود.

پرهیزکار همچنین از دایر شدن پرواز مستقیم ارومیه ـ مشهد مقدس و بالعکس از آخرین روز اسفند 90 در فرودگاه ارومیه خبر داد و گفت: زوار حرم مطهر ثامن الائمه می‌توانند از این امکان برای سفر هوایی به مشهد مقدس در تعطیلات نوروز استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در راستای ارائه تسهیلات ویژه هر هفته دو پرواز در روزهای دوشنبه و پنج‌ شنبه در این مسیر پیش‌ بینی شده، عنوان کرد: فروش بلیط پرواز ارومیه ـ مشهد در تمام آژانسهای هوایی استان آغاز شده است.

