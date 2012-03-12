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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۳

فروش هدایای رئیس جمهور به نفع مددجویان بهزیستی

فروش هدایای رئیس جمهور به نفع مددجویان بهزیستی

عواید حاصل از فروش هدایای شخصی رئیس جمهوری و همسر وی به افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص پیدا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول از فروش هدایای شخصی رئیس جمهور به نفع مددجویان بهزیستی برگزار شد و طی آن 20 قلم از هدایای شخصی رئیس‌ جمهور به قیمت ۳۸۰ میلیون تومان به فروش رسیداین درحالی است که قیمت واقعی این اقلام 110 میلیون تومان بود.

انواع ساعت‌، خودنویس، گردنبندهای زینتی و سرویسهای نقره از جمله اقلامی بود که به همسر رئیس‌جمهور هدیه شده بود در مرحله نخست به فروش رسید.

معاون مشارکتهای مردمی سازمان بهزیستی کشوردر این مراسم گفت: عواید حاصل از فروش هدایای رئیس جمهور برای معلولان و مددجویان تحت پوشش هزینه خواهد شد.
 
حسین بدخشان با اشاره به اینکه مرحله بعدی حراج ابتدای سال آینده برگزار می شود ، گفت: بخش عظیمی از فروش این هدایا برای ساخت مسکن مدد جویان بهزیستی که حدود 70 هزار واحد مسکونی است، هزینه می شود.
کد مطلب 1558067

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