اصفهان تاکنون یک هزار و 250 کانون مساجد فرهنگی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر مختاری دوشنبه به مناسبت برپایی مراسم نوزدهمین سالگرد تاسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد که در مجتمع فرشچیان اصفهان برگزار و با حضور برخی از مسئولان استانی و کشوری همراه بود، افزود: مساجد از دیرباز و از زمان پیامبر اسلام (ص) به عنوان جایگاهی عبادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی مد نظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در زمان جنگ برنامه‌ریزی‌ها در مورد اعزام نیروها به جبهه از طریق مساجد انجام می‌شده است، ادامه داد: در حال حاضر نظاره‌گر جنگ نرم هستیم که برای مقابله با این مقوله نیز مطمئن‌ترین پایگاه، مساجد و کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان ادامه داد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده نقطه پایانی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در برنامه پنج ساله توسعه، ایجاد 22 هزار کانون فرهنگی و هنری در سطح کشور است.

وی اضافه کرد: از 22 هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد کشور، سهم استان اصفهان تاکنون یک هزار و 250 کانون بوده است.

مختاری ادامه داد: استان اصفهان در سال نخست طرح پنج ساله و در مورد توسعه کانون‌های فرهنگی و هنری به افق مورد نظر رسیده که البته در سالهای آینده نیز برای ادامه راه باید مسافت زیادی را طی کنیم.

وی پیشرفت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان را به دلیل انجام کار کارشناسی شده عنوان کرد و بیان داشت: این مهم از تلاش و همدلی تمام دستگاه‌ها به وجود آمده است.