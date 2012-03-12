پلیس با اخلال گران امنیت عمومی در چهارشنبه سوری برخورد می کند

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مراسم چهارشنبه سوری طی سال های اخیر دچار تحریفات گسترده ای شده اظهار داشت: از بعضی افراد در حاشیه برگزاری این آیین سنتی رفتارهایی سر می زند که به هیچ وجه زیبنده این مراسم فرهنگی نیست.

وی گفت: پلیس در راستای انجام وظایف خود و برای تامین امنیت و آسایش، با اجرای طرح های مختلف در چهارشنبه آخر سال با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی به شدت برخورد خواهد کرد.

سرهنگ پریور بیان داشت: خودرو و موتورسیکلت افرادی که با ایجاد مزاحمت موجب سلب آسایش شهروندان می شوند تا پایان تعطیلات نوروزی توقیف می شود.

وی تصریح کرد: همچنین برای پیشگیری از بروز حوادث ناشی از انفجار مواد آتش زا، پلیس با فروشندگان و مصرف کنندگان مواد محترقه برخوردی قاطع و شدید خواهد داشت.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان همچنین جلوگیری از فروش مواد اولیه رنگ سازی به افراد غیر مجاز، تشدید اقدامات پیشگیری از سرقت منازل و کنترل افراد سابقه دار را از آن دیگر اقدامات پلیس در چهارشنبه آخر سال برشمرد و اظهار داشت: امیدواریم با مشارکت مردم و رعایت هشدارهای پلیس در آستانه چهارشنبه آخر سال و ایام نوروز شاهد هیچ حادثه و سانحه ای در شهر و استان کرمان نباشیم.