50 درصد از ایستگاه های اتوبوس قدس بازسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر علی اصغر امیریان با اشاره به سال جهاد اقتصادی و رویکرد توجه و اهتمام مسئولین به برآوردن نیازهای مردم گفت: با توجه به سیاست های دولت خدمتگزار، این سازمان تا کنون با توجه به مقدار بودجه معین شده تنها توانسته است، بخشی از نیاز مردم را پاسخ گو باشد.

این مسئول افزود: با توجه به رشد جمعیت این شهرستان و تمایل حداکثری مردم برای استفاده از اتوبوس، اتوبوسرانی در ایام عید ، از ساعت 5 صبح تا 21 به صورت مستمر در خدمت شهروندان است.

وی با اشاره به جابه جایی روزانه 700 هزار نفر، توسط سازمان اتوبوسرانی این شهر گفت: با توجه به مهاجر پذیر بودن این شهرستان، برنامه هایی چون خارج کردن اتوبوس های فرسوده و تجهیز و قرار دادن مکانیک هایی در پایانه استقرار اتوبوس ها از عملکردهای این سازمان جهت به موقع رسانی مردم است.

امیریان بیان کرد: به منظور هوشمند سازی و مجهز کردن اتوبوس ها به GPS ، اعتباراتی برای سال 91 در نظر گرفته شده است که با توجه به نیاز مردم، این برنامه اجرایی می شود.

وی گفت: جهت تقدیر و تشکر از رانندگان این شهرستان اقدامات شایسته ای چون اهداء لوح تقدیر و هدایایی در نظر گرفته شده است، که باز هم در حد زحمات آنان نیست.



