به گزارش خبرگزاری مهر، اورنگ ایلامی در حاشیه برگزاری سمینار یک روزه کاربرد فرآورده‌های خونی در زنان و مامایی در یاسوج گفت: در تست‌های آزمایشگاهی حال حاضر عوامل بیماری‌زا مورد پوشش کامل قرار نمی‌گیرد و عوامل بیماری ‌زایی مانند مالاریا در تست‌های آزمایشگاهی بررسی نمی‌شود.

وی افزود: بحث کاربرد خون و فرآورده‌های خونی موضوعی است که بسیار حائز اهمیت است و چالش‌های تشخیصی این مبحث در حوزه سلامت مادر و جنین با ذره‌ بین‌های دقیق‌تری مورد بررسی قرار می‌گیرد که بخشی از این دقت به دلیل دشواری تشخیص اختلال‌ها در یک سال اول تولد نوزاد است.

تزریق غیرمنطقی خون آسیب زاست

ایلامی عنوان کرد: خون با تمام عظمت، اهمیت و خدمت به حفظ حیات اگر غیرمنطقی تزریق شود، تهدید جدی برای سلامت بیمار به شمار می‌آید و عوارض طولانی مدتی در پی خواهد داشت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه به پزشکان و متخصصان توصیه می‌شود در این امر دقتی مضاعف داشته باشند، افزود: اهمیت به کارگیری خون و فرآورده‌های آن در ارتقای سلامت و امنیت تزریق به بیماران با محوریت مادر و جنین از موارد مهمی است که باید بیش از گذشته مورد توجه متخصصان علوم آزمایشگاهی و زنان و زایمان قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در گذشته بیماران به تزریقهای گوناگون نیاز داشتند ولی امروزه با تسهیل امکان نگهداری فرآورده‌های خونی به مدت طولانی‌تر، این کمبود جبران شده و آینده خوبی برای آن پیش‌بینی می‌شود.

ایلامی بیان داشت: امید است با همین محصولات بیوتکنولوژیک، بیماری‌هایی مانند هپاتیت Bو هپاتیت Cکه در گذشته قابل درمان به نظر نمی‌رسیدند نیز مورد درمان قرار گیرند و افق‌های تازه‌ ای فراروی این تکنولوژی گشوده شود.