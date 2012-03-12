فعالان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در خط مقدم قرار دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان علی معتمدی امروز به مناسبت برپایی مراسم نوزدهمین سالگرد تاسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد که در مجتمع فرشچیان اصفهان برگزار و با حضور برخی از مسئولان استانی و کشوری همراه بود اظهار داشت: کانون‌ها به عنوان پایگاه فرهنگی علاوه بر حضور و جذب پرنشاط جوانان و نوجوانان، رونق فعالیتهای فرهنگی را نیز بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه خداوند هر شخصی را که بخواهد عاقبت به خیر کند زندگی او را با مسجد گره می‌زند، تصریح کرد: استان اصفهان به دلیل ظرفیتهای بالای خود یک هزار و 250 کانون فرهنگی و هنری را به ثبت رسانده و 50 کانون دیگر نیز مراحل ثبت خود را پشت سر می‌گذارد.

رئیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان ادامه داد: توسعه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد از برنامه‌های پنج ساله توسعه است که 25 از مساجد استان اصفهان در سال نخست این دارای کانونهای فرهنگی و هنری شدند و بدین ترتیب باید گفت استان اصفهان از برنامه پنج ساله جلوتر است.

وی تاکید کرد: از اقدامات صورت گرفته توسعه کمی و کیفی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان است.

معتمدی افزود: در توسعه کانونهای فرهنگی و هنری مساجد علاوه بر عنایات خداوند، دست به دست دادن تمام زحمت‌کشان امور مساجد نیز از اهمیت زیادی است.

وی اظهار داشت: فعالان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در خط مقدم جبهه فرهنگی قرار دارند.