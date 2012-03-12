نمایشگاه کتاب زائر در سرخه برپا می شود

حجت الاسلام صادق بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام برپایی نمایشگاه زائر بمناسبت تعطیلات نوروزی در سرخه، گفت: در این نمایشگاه علاوه بر کتاب، محصولات فرهنگی از قبیل پوستر در اشکال مختلف و لوح های فشرده فرهنگی مذهبی به مسافران نوروزی عرضه خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را دسترسی مسافران به انواع کتاب جهت بهره برداری از فرصت ها و آشنایی با فرهنگ های متعدد و ارتقاء اطلاعات فردی است.

سرپرست کانون فرهنگی تبلیغی سرخه اظهار داشت:کانون فرهنگی تبلیغی سرخه در راستای خدمت رسانی به مسافران به ویژه هیئت های مذهبی در ازای تخفیفات ویژه این نمایشگاه مبالغی را به برگزار کنندگان کمک خواهد کرد.

بخشی با اشاره به اینکه بی شک ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی از مهم‌ترین اهداف برگزاری این گونه نمایشگاه ها است، تصریح کرد: جامعه‌ای می‌تواند از نظر علمی و فرهنگی قوی باشد که میزان سرانه‌ی مطالعه‌ی کتاب آن وضعیتی مناسب داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: دولت عدالت محور و فرهنگ محور، باید به گونه‌ای عمل کند که با راه‌کارهای سنجیده توزیع گسترده‌ی کتاب را در جامعه به دنبال داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه از 26 اسفند ماه الی 15 فروردین ماه 91 برپا می باشد.