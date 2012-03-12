گلستان مقصد مسافران شناخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی صبح دوشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی و امور خانواده استان افزود: هر چه مدیران دستگاههای اجرایی بیشتر پای کار بیایند و ظرفیتها بهسازتر شود ، گردشگران بیشتری به استان گلستان سفر خواهند کرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت : موضوع گردشگری به عنوان یکی از پایه های اشتغال پایدار در کشور مطرح است به همین دلیل مدیران دستگاههای اجرایی باید با نگاه دلسوزانه و مدبرانه و با جدیت به آن بپردازند.

وی افزود: در طول دولتهای نهم و دهم موضوع گردشگری همواره به عنوان یکی از بحثهای جدی دولت و از منظر گفتمان اشتغالزایی مطرح بوده که در این بین استان گلستان دارای یک ویژگی ممیزه و پتانسیل بالایی در بحث گردشگری است که باید از این ظرفیتها نهایت بهره مندی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: وقتی که ظرفیت و پتانسیلی وجود دارد باید با مدیریت، فضاهای موجود و امکانات و ظرفیتها را بهسازی کرده و مورد بهره برداری قرار داد.

وی اظهار داشت: دبیرخانه ستاد دائمی تسهیلات سفر در استان گلستان فعال است و با تدبیر جدیدی که صورت گرفته نمایندگان دستگاههای اجرایی در دبیرخانه ستاد حضور دائمی خواهند داشت.



جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص چهارشنبه آخر سال گفت : چهارشنبه آخر سال باید فرصتی برای ایجاد نشاط باشد نه زمینه ای برای ایجاد خسارت که باید در این خصوص دو مبحث فرهنگ سازی و مدیریت رفتار در دستور کار قرار گیرد.