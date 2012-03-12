به گزارش خبرگزاری مهر، "حسین امیرعبداللهیان" با تاکید بر اینکه تهدیدات آمریکا علیه ایران تنها مصرف داخلی دارد، افزود: کاخ سفید هم اکنون با تبلیغات انتخاباتی درگیر است و تکرار مواضع تهدیدآمیز علیه ایران برای تاثیرگذاری بر نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور است.

وی افزود: رژیم صهیونیستی ضعیف تر از آن است که بتواند علیه ایران دست به اقدام نظامی بزند، به همین علت سران این رژیم در پی همراه کردن آمریکا با خود در مسلح کردن مخالفان نظام سوریه هستند تا از درب پشتی وارد شوند.

معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه درباره اظهارات اخیر "باراک اوباما" و "بنیامین نتانیاهو" درباره ایران، اظهار داشت: تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران مسئله جدیدی نیست و سناریویی تکراری است که هر چند وقت یک بار مطرح می شود. برخی از این تهدیدات ناشی از تغییرات ایجاد شده در خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین انقلابهای عربی است که ملتهای مسلمان آن را بصورت مسالمت آمیز و بی هیچ سر وصدایی انجام دادند.

امیر عبداللهیان در ادامه این گفتگو تصریح کرد: شرایطی که رژیم صهیونیستی در آن قرار دارد بسیار وخیم است و نتانیاهو از اتخاذ تصمیم و یا حتی فکر کردن جدی به حمله علیه ایران ناتوان است. صهیونیستها به خوبی می دانند که حمله به ایران عواقب وخیمی دارد. احساس ترس در اظهارات اخیر نتانیاهو کاملا واضح بود و آنها می دانند که موضع بسیار ضعیفی در مقایسه با ایران دارند.

وی در پاسخ به سوالی درباره عواقب حمله احتمالی به ایران اظهار داشت: با وجود اینکه ایران گزینه های متعددی در این زمینه دارد اما همچنان فکر می کنیم که رژیم صهیونیستی قدرت حمله به ایران را ندارد و مقامات ایرانی این ادعاها را دور از واقعیت می دانند و تاکید دارند که هر گونه حمله علیه ایران با پاسخی محکم و پشیمان کننده همراه خواهد شد.

امیر عبداللهیان درباره تحولات موجود در سوریه و ادعاها درباره انتقال تسلیحات از ایران به دمشق اظهار داشت: ایران روابط استراتژیکی با سوریه دارد و این کشور محور مهمی در جبهه مقاومت است. روابط تاریخی میان ایران و ملت و دولت سوریه به ایجاد دیدگاه جامعی درباره ملت سوریه منتج شده که به پایبندی عمیق آنان به وحدت ملی در مواجهه با هژمونی آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتبط است. بر این اساس نیازی به ارائه کمک تسلیحاتی به ملت و دولت سوریه نیست، بلکه ایران به حمایت از ملت سوریه و اصلاحاتی که "بشار اسد" انجام می دهد اکتفا می کند.

معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه کشورمان تاکید کرد: اطلاعات موثق نشان می دهد که دهها کامیون حامل سلاح و تجهیزات نظامی با حمایت آمریکا و رزیم صهیونیستی بدست مخالفان نظام سوریه رسید تا ناآرامیها در این کشور تشدید شود. البته دولت و ملت سوریه در ماههای اخیر توان خود را برای مواجهه با هرگونه دخالت خارجی را نشان داده که بهترین نشانه آن شرکت همه مردم در همه پرسی قانون اساسی است که به صورت مسالمت آمیز برگزار شد.