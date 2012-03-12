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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۷

ایران میزبان برگزاری 5 گردهمایی بین المللی در حوزه پزشکی

ایران میزبان برگزاری 5 گردهمایی بین المللی در حوزه پزشکی

وزیران عضو کمیسیون فرهنگی دولت بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، با برگزاری پنج گردهمایی بین المللی با هدف تبادل اطلاعات و تجربیات بین شرکت کنندگان و ارائه توانمندی های داخلی در زمینه پزشکی، موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون فرهنگی بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب سال 70، با برگزاری پنج گردهمایی بین المللی در شهرهای تهران، تبریز، شیراز و مشهد موافقت کرد. 

بر اساس این مصوبه، چهارمین گردهمایی بین المللی تازه های دیابت، دومین گردهمایی بین المللی باروری و ناباروری، گردهمایی بین المللی HIV ایدز "زنان و کودکان"، گردهمایی بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته و سیزدهمین گردهمایی بین المللی پزشکی و بیولوژی باروری و هشتیمن گردهمایی بین‌المللی فناوری سلولهای بنیادی (بدون استفاده از اعتبارات دولتی) برگزار می شود. 

کنگره تازه های دیابت توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران، کنگره باروری و ناباروری توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کنگره HIV ایدز "زنان و کودکان" توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کنگره هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کنگره پزشکی و بیولوژی باروری و فناوری سلولهای بنیادی توسط پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 1558086

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