ایران میزبان برگزاری 5 گردهمایی بین المللی در حوزه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون فرهنگی بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب سال 70، با برگزاری پنج گردهمایی بین المللی در شهرهای تهران، تبریز، شیراز و مشهد موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، چهارمین گردهمایی بین المللی تازه های دیابت، دومین گردهمایی بین المللی باروری و ناباروری، گردهمایی بین المللی HIV ایدز "زنان و کودکان"، گردهمایی بین المللی هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته و سیزدهمین گردهمایی بین المللی پزشکی و بیولوژی باروری و هشتیمن گردهمایی بین‌المللی فناوری سلولهای بنیادی (بدون استفاده از اعتبارات دولتی) برگزار می شود.

کنگره تازه های دیابت توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران، کنگره باروری و ناباروری توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز، کنگره HIV ایدز "زنان و کودکان" توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کنگره هیپنوتیزم بالینی و علوم وابسته توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد و کنگره پزشکی و بیولوژی باروری و فناوری سلولهای بنیادی توسط پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی برگزار خواهد شد.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.