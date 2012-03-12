مصر دریافت کمک از آمریکا را قطع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در تحولی دیگر که نشانگر تنش میان آمریکا و مصر است، مجلس مصر در نظر دارد تا از دریافت کمک های مالی آمریکا انصراف دهد.

این در حالی است که روابط آمریکا و مصر، در پی بازداشت چند آمریکایی و محاکمه آنها به اتهام جاسوسی موجب بروز تنش میان قاهره و واشنگتن شده و دو کشور همچنان روابط سردی را تجربه می کنند.

مصر در دوران حکومت حسنی مبارک، یکی از متحدان اصلی آمریکا در خاورمینه محسوب می شد و واشنگتن سالانه یک میلیارد دلار به قاهره کمک می کرد اما با سقوط مبارک، روابط مصر و امریکا به سردی گرائید و تنش های اخیر نیز به دلیل همین سردی روابط میان دو کشور رخ داده است.