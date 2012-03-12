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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۷

با تصویب پارلمان ؛

مصر دریافت کمک از آمریکا را قطع می کند

مصر دریافت کمک از آمریکا را قطع می کند

پارلمان مصر دیروز یکشنبه بررسی طرحی را آغاز کرد که به موجب آن دیگر قاهره کمک یک میلیارد دلاری آمریکا را دریافت نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در تحولی دیگر که نشانگر تنش میان آمریکا و مصر است، مجلس مصر در نظر دارد تا از دریافت کمک های مالی آمریکا انصراف دهد.

این در حالی است که روابط آمریکا و مصر، در پی بازداشت چند آمریکایی و محاکمه آنها به اتهام جاسوسی موجب بروز تنش میان قاهره و واشنگتن شده و دو کشور همچنان روابط سردی را تجربه می کنند.

مصر در دوران حکومت حسنی مبارک، یکی از متحدان اصلی آمریکا در خاورمینه محسوب می شد و واشنگتن سالانه یک میلیارد دلار به قاهره کمک می کرد اما با سقوط مبارک، روابط مصر و امریکا به سردی گرائید و تنش های اخیر نیز به دلیل همین سردی روابط میان دو کشور رخ داده است.

کد مطلب 1558090

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