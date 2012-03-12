رزمایش نوروزی پلیس راه در جوار مرقد امام(ره) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد اسفندیاری گفت: تیمهای پلیس راه کشور مطابق روند هرساله در ایام نوروز و همگام با سایر دستگاههای خدماتی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی، از 25 اسفندماه کار خود را آغاز می کنند.

وی افزود: البته پیش از آغاز این طرح، رزمایش بزرگ طرح نوروزی در 24 اسفندماه 90 در ضلع جنوبی مرقد مطهر امام راحل برگزار می شود.

راهیابی 12 دانش آموز کهریزک به مسابقات علمی و عملی کشور

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه کهریزک گفت: 11 نفر از دانش آموزان هنرستان پسرانه شهید گلشنی و یک نفر از هنرستان دخترانه مهدیه منطقه کهریزک به مسابقات علمی و عملی کشوری راه یافتند.

ابوطالب حیدرزاده افزود: این دانش آموزان با شرکت در مسابقات علمی و عملی استان تهران موفق شدند در رقابتی سنگین و تنگاتنگ به مرحله کشوری این مسابقات راه پیدا کنند.

وی در خصوص رشته های راه یافته به مسابقات کشوری اظهار داشت: الکترونیک، ساخت و تولید، مکانیک و خودرو، صنایع فلزی، صنایع چوب و کاغذ، ساختمان و متالوژی و کامپیوتر از جمله رشته هایی است که دانش آموزان کهریزک در این رقابتهای علمی شرکت کردند.

این مسئول ادامه داد: هفت نفر از دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان نیز از هنرستان مهدیه، کار و دانش کوثر و کار و دانش اولیا توانستند به مرحله کشوری این مسابقات راه یابند.

وی بیان کرد: سال گذشته تنها دو نفر از دانش آموزان منطقه کهریزک به مرحله کشوری راه پیدا کرده بودند.

آستانه امامزاده جعفر(ع) پیشوا برای استقبال از گردشگران نوروزی آماده می شود

بنای تاریخی آستان مقدس امامزاده جعفر(ع) شهرستان پیشوا نوروز امسال پذیرای زائران و گردشگران نوروزی است و برای استقبال از آنها آماده می شود.

مرقد مطهر امامزاده جعفر (ع)، برادر بلافصل امام رضا(ع) در50 کیلومتری جنوب تهران در بخش مرکزی شهرستان پیشوا واقع شده است.

گنبد بقعه امامزاده جعفر(ع) فیروزه ‌ای است که در دوره صفویه بنا شده و در سال ‎1227 قمری به ‌وسیله فتحعلی شاه قاجار تعمیر شده است.

این گنبد دارای21 متر ارتفاع از سطح زمین و ‎ 5.9 متر قطر دارد و به شیوه دو پوسته ساخته شده که فاصله بین دو پوسته ‎هفت متر است که با توجه به سبک معماری و آثار تزئینی روی گنبد و نیز قدمت تاریخی در ردیف آثار ارزشمند معماری مذهبی ایران به شمار می رود.

مدیران مدارس کهریزک برای تبیین سند تحول بنیادین گردهم آمدند

جلسه عمومی مدیران مدارس منطقه کهریزک با موضوع تبیین سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و تجلیل از فعالان عرصه تربیت با حضور مدیران، معاونان پرورشی و مربیان تربیتی مدارس برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش کهریزک در این جلسه ضمن مهم و حیاتی خواندن این سند گفت: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گامی مهم و اساسی در داشتن آموزش و پرورش پویا است که برای مربیان تربیتی، بسیار ارزشمند است.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران نیز عنوان کرد: سند تحول نوعی قانون اساسی نظام تعلیم و تربیت است که مبنای تنظیم این سند در آموزش و پرورش با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی ـ ایرانی و تدوین الگویی اسلامی ـ ایرانی برای تحول و پرهیز از الگوهای وارداتی، کهنه و تقلیدی محض، چراغ راه برون‌رفت از چالش‌های نظام آموزشی کشور می‌باشد.

محمدجواد ماهرویی افزود: برای اجرای دقیق این سند مهم همت و پشتکار همه فرهنگیان را می طلبد که با داشتن خلوص نیت می توان این کار را کرد.