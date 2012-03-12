کمیته ارزی 5 نفره دولت به توزیع ارز روی آورد

مصطفی رضا حسینی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با مهر گفت: برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی اقدام بسیار عجیبی است.

وی افزود: با برخی از مدیران عامل بانکها که صحبت کردم، آنان گفتند که این اقدام دولت بدون مطالعات کارشناسی بوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نمی دانیم محمل قانونی کمیته پنج نفره ارزی چیست؟ اظهارداشت: حال این پرسش مطرح است که آیا دلیل تشکیل این کمیته این بوده است که رئیس کل بانک مرکزی با دولت همراهی نمی‌کرده است؟

حسینی در ادامه از دولت پرسید که کمیته ارزی پنج نفره براساس کدام مجوز قانونی پیشنهاد به دولت ارائه می‌کند و پس نقش بانک مرکزی در این باره چه می‌شود؟

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید مشخص شود تشکیل کمیته پنج نفره ارزی چه تاثیری در نرخ ارز در بازار شده است، گفت: براساس اطلاعات دریافتی، میزان برداشت دولت از حساب هر بانک بین 60 تا 1200 میلیارد تومان بوده است.

به گزارش مهر، دولت کمیته ویژه پنج نفره متشکل از سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، مصطفی محمد نجار وزیر کشور، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را تشکیل داده است.

البته قرار بود این کمیته هفته‌ای سه جلسه در روزهای زوج داشته باشد اما به دلیل حجم زیاد فعالیت‌ها، اخیرا هیئت‌های حدود 30 نفره متشکل از مسئولان این دستگاه‌ها در رده‌های مختلف مدیریتی چنین جلساتی را تشکیل می‌دهند و وزرا کمتر در جلسات این کمیته حضور می‌یابند.