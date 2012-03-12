نقش بانوان ایلامی در ترویج فرهنگ بومی و محلی استان مهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اعلایی گفت: قدمت آثار هنری در استان ایلام به درازای تاریخ است که در این میان، بانوان ایلامی در ترویج فرهنگ بکر بومی و محلی استان و انتقال آن به آیندگان نقش بسیار مهمی را ایفا کرده اند .

وی در بازدید از نمایشگاه هنر بانوی ایلامی افزود: از دیرباز هنر در این دیار از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است و تاریخ، گواه هنر درخشان و تحسین برانگیز استان ایلام بوده و خواهد بود .

وی ادامه داد: از مهمترین موضوعاتی که در عرصه های هنری استان خودنمایی می کند، حضور زنان در خلق هنر و آثار زیبا و اعجاب انگیز بومی و محلی است که قابل تقدیر و نوید بخش آینده ای روشن برای ترویج هنر این منطقه است .

اعلایی روی آوردن بانوان استان به عرصه های هنری را از اقدامات ارزشمند فرهنگی در منطقه ارزیابی کرد و گفت: بانوان ایلامی با ورود به عرصه های مختلف هنری نشان داده اند که هنر در نزد مردم این دیار از منزلت خاصی برخوردار است و حتی در منازل هم می توان با خلق آثار فاخر و ارزشمند هنری از جمله قالی بافی، گلیم بافی، ظریف کاری، معرق کاری و... به ترویج فرهنگ بومی و ارتقاء آن اهتمام ورزید .

استاندار ایلام یادآور شد: توسعه اقتصادی خانواده از مهمترین دستاوردهای هنر بانوان است که با این اقدام هم جنبه هنری آثار حفظ می شود و هم با درآمد زایی و ایجاد اشتغال پایدار، اقتصاد خانواده بهبود خواهد یافت .

وی بیان داشت: حمایت از بانوان هنرمند به عنوان قشری فعال و پویا بسیار حیاتی است، تا آنان با بالا بردن جایگاه هنر خود بتوانند تولیدات خود را در بهترین کیفیت و به عنوان کالاهای هنری فرهنگی روانه بازارهای فروش نمایند .

اعلایی برگزاری نمایشگاه هنرهای بانوان ایلامی را از نقاط عطف فعالیت های فرهنگی و هنری در استان برشمرد و خواستار حمایت مسئولان و مدیران بخش های مرتبط در دستگاه های استان، از این قشر هنرمند شد .

آرمان شهدا حفظ ارزش های اسلام و انقلاب است

استاندار ایلام با بیان اینکه شهدا همواره نماد ایثار، سرافرازی و سربلندی بوده اند، اظهار داشت: آرمان شهدا حفظ ارزش های اسلام و انقلاب است .

مجتبی اعلایی افزود: در طول تاریخ شکل گیری انقلاب و دوران دفاع مقدس، شهدای والامقام ایران اسلامی نشان دادند که ارزش و مفهوم شهادت بالاتر از تمام ارزش های یک جامعه است و شاهد بوده ایم که این عزیزان به زندگی در دنیای مادی پشت پا زدند و جهاد در راه خداوند را سرلوحه کار خود قرار دادند .

وی ادامه داد: با توجه به اینکه پاسداری از ارزش های دینی و فرهنگی و حفظ تمامیت ارضی از بالاترین آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی محسوب می گردد، این شهیدان بودند که پرچم آزادی و آزادگی را در مقابل تهاجم توفان های زهرآگین نظام های طاغوت، مستبد و طالبان زر و زور برافراشتند و به دعوت حق لبیک گفتند و خالصانه و عاشقانه در برابر ظلم و ناعدالتی ایستادند .

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح اهمیت فرهنگ شهادت از دیدگاه اسلام و تعالیم الهی پرداخت و اظهار داشت: در دین مبین اسلام و احادیث و روایات بسیار، به اهمیت موضوع شهادت و از خود گذشتگی اشاره شده که بیانگر ارزشمندی آن در نزد پروردگار است .

مشاور وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی از استاندار ایلام تقدیر کرد

در این حکم آمده است: پیشرفت و تعالی جمهوری اسلامی ایران مرهون فداکاری و تلاش بی وقفه انسان هایی است که در سایه سار مسجد به عنوان کانون بیداری اسلامی خدمت به دین را برای باقیات الصالحات خویش برگزیده اند .

بدین اعتبار شایسته می دانم در سالی که مزین به نام سال جهاد اقتصادی است؛ ضمن گرامیداشت نوزدهمین سالروز تأسیس ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور به پاس تمام تلاش هایی که در عرصه فرهنگی مساجد داشته اید از خدمات جنابعالی تقدیر و تشکر نمایم .

امیدوارم در پرتو عنایات ایزد منان و توجهات حضرت ولی عصر(عج) و با پیروی از منویات حکیمانه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در راستای آبادانی فرهنگی و عمران معنوی مساجد پیش از پیش موفق و موید باشید .

بازدید استاندار ایلام از نمایشگاه رسانه های دیجیتال

مجتبی اعلایی در این بازدید با تأکید بر نقش رسانه ها در مدیریت و آگاه بخشی جامعه گفت: از مهمترین مباحثی که در شرایط فعلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، جایگاه رسانه های دیجیتال در حوزه های علم و تکنولوژی و تثبیت و پویایی آن به سمت توسعه و پیشرفت است .

وی با بیان اینکه استفاده از رسانه های دیجیتال، حق عموم مردم است، اظهار داشت: از آنجا که رسیدگی به امور مردم مهمترین دغدغه دولتمردان است، مرتفع نمودن مشکلات برای استفاده از فناوری های مدرن در راستای ارائه خدمات به مردم، به عنوان سرمایه های اصلی نظام خواهد بود .

اعلایی حرکت در چارچوب های متناسب با نیازهای جامعه را ضروری دانست و یادآور شد: غفلت از استفاده های غیرکاربردی و نامتعارف در فضای رسانه، خواهد توانست آسیب های جبران ناپذیری را به برنامه ها و اهداف تعیین شده در نظام ارزشی انقلاب اسلامی وارد نماید و این مهم ما را بر آن می دارد بر اساس داشته های موجود در شاخص های فرهنگی، پیشرفت و پویایی در بخش رسانه ها را مدیریت کنیم .

مسجد باید مرکز رشد و نمو جامعه باشد

مجتبی اعلایی در نشست کانون های فرهنگی مساجد استان افزود: مساجد همواره به عنوان مراکز اجتماعات در شهرها و روستاها مورد توجه بوده اند و این موضوع اهمیت رسیدگی به کانون های مستقر در این حوزه را دوچندان ساخته است .

وی با بیان اینکه انجام فعالیت ها با محوریت مساجد از محوری ترین بخش ها در اجرای برنامه های فرهنگی است، تصریح کرد: دولت با مدیریت برنامه ها به سمت مساجد، زمینه ایجاد زیرساخت های فرهنگی متناسب با هویت اسلامی و ایرانی در جامعه را فراهم کند .

اعلایی با اشاره به کانون های مساجد ادامه داد: این کانون ها از ظرفیت قابل توجهی در هدایت نوجوانان و جوانان به سمت ارزش های دینی و معرفتی دارند و این مسئله ما را بر آن می دارد، نسبت به اجرای برنامه ها در این بخش حساس تر باشیم .

برگزاری نشست ستاد تسهیلات نوروزی استان

در این نشست اعضا در خصوص خدمات دهی به مسافران نوروزی و کاروان های راهیان نور در ایام تعطیلات نوروز بحث و تبادل نظر کرد .

رحمانی معاون سیاسی امنیتی استاندار برنامه ریزی لازم برای ارائه خدمات امدادی و رفاهی به مسافران نوروزی و کاروان های راهیان نور را خواستار شد .

طیبی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان نیز به تمیهدات اندیشیده شده برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی اشاره کرد .

برگزاری یادواره آیت الله حیدری و شهدای روحانی استان

در این یادواره که جمعی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران حضور داشتند با اجرای ویژه برنامه های مختلفی یاد و خاطره آیت الله حیدری و 11 روحانی شهید گرامی داشته شد .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در این یادواره با گرامیداشت یاد و خاطره آیت الله حیدری و شهدای روحانی استان گفت: آیت الله حیدری یک روحانی تحصیل کرده نجف، مجتهد مسلم، زمان شناس، آگاه و بابصیرت بود که عمر خود را برای سربلندی و اعتلای نظام صرف کرد .

حجت الاسلام لطفی با اشاره به اینکه تاریخ روحانیت شیعه بسیار درخشان و پر افتخار است افزود: آیت الله حیدری همچون سایر روحانیون پرچم دار حرکت های ضد استبدادی بوده و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه های حق علیه باطل پیشرو بوده است .

حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه هم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی استان گفت: بزرگترین ویژگی آیت الله حیدری جامعیت و کامل بودن ویژگیهای اخلاقی و انسانی دینی و سیاسی وی است .

تاکید امام جمعه ایلام به ضرورت صیانت از منابع طبیعی

به مناسبت هفته منابع طبیعی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با کشت یک اصله نهال به ضرورت صیانت از منابع طبیعی تاکید کرد.

در این مراسم که جمعی از کارکنان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی شرکت داشتند، حجت الاسلام لطفی بر ضرورت حفاظت و نگهداری از منابع طبیعی و توسعه و احیاء جنگلهای استان تاکید کرد .

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام با اشاره به نقش مردم در نگهداری این منابع خدادادی گفت: درختکاری و ایجاد فضای سبز در اسلام سفارش فراوان شده و مردم باید به این مهم توجه داشته باشند .

وی از مردم خواست با نگهداری و صیانت و جلوگیری از قطع درختان این نعمت را برای نسل آینده حفظ کنند .

تجلیل از فعالان کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان

در این مراسم که جمعی از اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد و مسئولان حضور داشتند، از تعدادی از فعالان این عرصه با اهداء جایزه و لوح تقدیر شد .

اعلایی استاندار ایلام با اشاره به فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و نقش مساجد در ترویج برنامه های فرهنگی هنری گفت: مسجد در طول دوران انقلاب اسلامی نقش محوری برای ترویج برنامه های دینی و سیاسی و فرهنگی داشته است .

حسینی خراسانی مدیر کل بازرسی و نظارت ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور با قدر دانی از فعالان کانون های فرهنگی هنری مساجد استان گفت : برگزاری جشنواره سرود روستایی با موضوع امام رضا (ع)، برپایی نمایشگاه توانمندی های کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور و برگزاری کنگره نخبه های کانونهای فرهنگی هنری، مساجد روستایی کشور از مهمترین برنامه های ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور است .

گهرسودی سرپرست اداره کل ارشاد اسلامی استان هم در این مراسم گفت: 122 کانون در مساجد روستایی و 60 کانون در مساجد شهری فعال است .