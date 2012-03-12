به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی اظهار کرد: قدیمی ترین دوره تاریخ پزشکی در سرزمین ایران مربوط به دوره آریایی است که 30 قرن پیش از میلاد مسیح است. اگر چه بنا به گواهی تاریخ، پرستاری از بیماران در ایران باستان معمول بوده ولی به عنوان یک حرفه مشخص و شغل محسوب نمی‌شده و ارائه مراقبت به صورت تجربی و بدون ارزش علمی بوده است .

وی ادامه داد: با توجه به پیشرفت علوم طب و پرستاری و رشد سریع و روز‌افزون آن در کشورهای مختلف و ضرورت استفاده از آخرین یافته‌ها و مطالب علمی برای پیشرفت بیشتر کشور خود در زمینه کیفیت مراقبت بهداشتی و درمانی توجه به تجربیات پیشینیان حرفه پرستاری ضروری است.

رئیس دانشکده پرستاری بقیه الله(عج) گفت: در ایران نیز پرستاری نوین از حدود 100 سال قبل با تاسیس مدارس پرستاری توسط میسیونرهای مذهبی از ارومیه آغاز و به سایر شهرهای ایران گسترش یافت. از دهه 30 شمسی با تدوین اساسنامه های آموزشگاه های پرستاری توسط وزارت بهداری وقت و به دنبال آن تشکیل انجمن های صنفی مسیر حرفه ای شدن آغاز شد.

وی گفت: این گروه صنفی در سال 1336 به شورای بین المللی پرستاری پیوست. گسترش انواع انجمنهای صنفی و علمی بعد از انقلاب اسلامی و طرح مطالبات مختلف صنفی با تصویب اساسنامه قانون نظام پرستاری در21 مرداد 1380به اوج شکوفایی خود و تاسیس سازمان نظام پرستاری ایران رسید.