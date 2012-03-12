احتمال شکست دولت آلمان در طرح تحول انرژی/ فاجعه جدید برای اقتصاد آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب سوسیال دموکرات و سبزها در پارلمان آلمان در سالروز فاجعه اتمی در فوکوشیمای ژاپن درباره شکست پروژه دگرگونی در بخش انرژی آلمان هشدار دادند.

نخست وزیر ایالت "نوردهاین وست فالن" آلمان با ابراز شک درباره موفقیت پروژه ایجاد تحول در بخش انرژی و انصراف تدریجی از انرژی هسته ای در گفتگو با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه اظهار داشت: این کار اقدامی بسیار دشوار خواهد بود.

وی افزود: ما یک سال بعد از فاجعه اتمی فوکوشیمای ژاپن زمانهای با ارزشی را از دست داده ایم چرا که در حکومت آلمان هیچ توافق و هماهنگی در این باره که چه کسی و چه زمانی و کجا باید چه کاری را انجام دهد به وجود نیامده است.

این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات پارلمان آلمان این انتقاد را به حکومت خود وارد می کند که هیچ استراتژی واضح و هماهنگ و تصمیم جدی را در راستای طرح تحول انرژی در کشور در پیش نگرفته است.

وی افزود: پس ما نمی توانیم بفهمیم که آیا در مسیر آن هدفی که حکومت آلمان برای سال 2020 برای کشور در نظر گرفته قرار گرفته ایم یا نه. بعد از وقوع فاجعه اتمی فوکوشیما در سال گذشته حکومت آلمان سیاست تحول انرژی در این کشور و انصراف تدریجی از انرژی هسته ای را در پیش گرفت و بنا براین تصمیمات قرار شد در سال 2020 آخرین نیروگاه اتمی در این کشور خاموش شود.

اما به گفته نخست وزیر "ایالت نوردهاین وست فالن" آلمان این کشور هنوز خیلی از این هدف عقب است.

به نوشته "فرانکفورتر آلگماینه" حزب سبزها در پارلمان آلمان نیز درباره شکست پروژه تحول انرژی در آلمان هشدار داده و رئیس فراکسیون سبزها اواخر هفته گذشته در برلین به حکومت آلمان انتقاد وارد کرده و اظهار داشت که تا به حال نه این طرح را اجرا کرده و نه در این مسیر قدمی برداشته است.

نخست وزیر ایالت نورد هاین وست فالن آلمان با تاکید بر اینکه شکست این پروژه یک فاجعه برای اقتصاد آلمان خواهد بود اظهار داشت که در حال حاضر شرکت های انرژی نمی دانند که آیا می توانند در ساخت نیروگاههای اتمی جدید در آلمان سرمایه گذاری کنند یا نه. آنها نمی توانند پیش بینی کنند که آیا سیاست های انرژی در کشور ما چگونه پیش خواهد رفت و آیا ساخت نیروگاههای اتمی همچنان تجارت پر سودی باقی خواهد ماند.

به گفته این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات پارلمان آلمان این خطر وجود دارد که شرکت های مربوط به انرژی هسته ای در چنین شرایطی دیگر در آلمان و اروپا سرمایه گذاری نکنند و از شرایط بهتری که دور از اروپا برای آنها وجود دارد استفاده کنند. آلمان باید از این فرار سرمایه گذاران و از دست رفتن جایگاههای شغلی جلوگیری کند.

این در حالی است که صدر اعظم آلمان همچنان از سیاست انصراف از انرژی هسته ای در آلمان دفاع می کند. وی اخیرا اظهار داشته است که آلمان می تواند به رهبر جهانی در استفاده از انرژیهای نو تبدیل شود.