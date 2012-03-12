رویکرد تعاملی کودکان با شاهنامه فردوسی در قدس

لیلا ناظم اکباتانی با بیان مطلب فوق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این راستا تعامل موفق با کودکان و نوجوانان و ارزشمند دانستن تاریخ کهن قهرمانان اسطوره ای، برآورد موفقی از دستاوردهای کانون بوده است.

وی با قابل نظر دانستن اهمیت شناخت فرهنگ کتابخوانی، گفت: در عرصه پیشرفت و تکنولوژی، شناخت علمی از ضروریات قابل نظر است، اهمیت شناخت فرهنگ کتابخوانی نیز بر تمام مسئولان و مردم باید مشخص و معلوم می شود.

این مسئول بیان کرد: قهرمان پروری و شناخت اسطوره های قهرمانی در حماسه شاهنامه یکی از قالب های با ثبات ادبی است که می تواند در مقابل قهرمانان وارداتی، حرفی برای گفتن به شکلی اصیل داشته باشد.

اکباتانی عنوان کرد: حضور فریدون جنیدی نیشابوری، مدرس زبان پهلوی به عنوان شاهنامه شناس در میان نوجوانان و کودکان کانون پرورشی فکری شهرستان قدس دستاوردی بود که به صورت میزگرد ادبی با کودکان برگزار شد و آنان پهلوانان را از زبان شاهنامه جور دیگری دیدند.

وی ادامه داد: این انجمن با دو هزار و 800 نفر عضو توانسته است، در عرصه هنر نقاشی برنده مسابقات بین المللی باشد و همچنین در مسابقات کشوری از کانون های فعال و رتبه دار محسوب شود.

اکباتانی افزود: با برنامه ریزی های به عمل آمده در سال آتی رویکرد توجه به حیوانات به صورت علمی در اهداف کانون قرار گرفته است که امید می رود در این عرصه نیز دستاوردهای شاخصی از آن شهرستان قدس شود.