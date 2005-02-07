درصورت عدم سفر به آلمان راهي استوني خواهيم شد

عليرضا اميني سرمربي تيم ملي جودو در اين مورد به خبرنگار" مهر" گفت : اينكه تيم ملي جودو به آلمان سفرمي كند و يا خير تا آخر هفته مشخص مي شود ، دليل اصلي نيز مشكل رواديد است كه اگر حل شود تيم به آلمان اعزام مي شود و در غير اين صورت اين سفر انجام نخواهد شد.

اميني در مورد آسيب ديدگي آرش ميراسماعيلي گفت : آرش درجريان تمرينات تيم ملي دچارآسيب ديدگي شد و بايد دو هفته استراحت كند.همين دوري از تمرينات در روند آماده سازي او تاثير منفي خواهد داشت.

سرمربي تيم ملي در جواب اين سوال كه در صورت عدم اعزام تيم ملي به آلمان برنامه اي براي تيم ملي تدارك ديده خواهد شد گفت: اگر اين سفر انجام نشود، تيم ملي با همان تركيب درتورنمنت بين المللي كشوراستوني شركت خواهد كرد. اين مسابقات سوم و چهارم اسفندماه برگزار خواهد شد و پس از آن نيز يك اردوي مشترك انجام مي شود و بچه ها در آن نيز شركت مي كنند.

اميني در پايان از محسن ذكريا، آرش ميراسماعيلي ، ذكريا مرادي ، رضا چاه خندق ، حسين قمي ، عباس فلاح و سيد محمود ميران به عنوان اعضاي تيم ملي در سفر به اروپا نام برد.