کاهش 19 درصدی تصادفات درون شهری در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه، در همایش آماده باش همیاران پلیس از کاهش 19 درصدی تلفات تصادفات درون شهری استان، از زمان اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی خبر داد.

در مراسمی با حضور سرهنگ "غلامرضا امیدی" و جمعی از مدیران آموزش و پرورش استان، زنگ آماده باش همیاران پلیس در مدرسه راهنمایی دخترانه "ملاصدرا"ی شهر کرمانشاه صدا درآمد.

در این مراسم رئیس پلیس راهور انتظامی استان کرمانشاه طی سخنانی طرح همیاران پلیس را یادگار جاودان و موثر سردار "رویانیان" و هدف از اجرای آن را کنترل و کاهش تصادفات، توسعه قانونمندی و تاکید بر رعایت مقررات به جای اعمال جریمه اعلام کرد.

پیگیر اخذ مجوز برای برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی هستیم

معاون جدید آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه از پیگیریها اخذ مجوز برای برگزاری دوره های تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه خبر داد.

سینا زرشکی گفت: تصویب و اعمال قوانین و مقررات آموزشی و نظارت بر آنها به طور جامع در سطح دانشگاه به منظور کاهش موارد خاص آموزشی، پیگیری واحد مشاوره دانشجویی برای ارایه مشاوره تحصیلی، خانوادگی و روانشناسی و ارتباط بیشتر با خانواده دانشجویان و پیگیری افزایش، بهینه سازی و تجهیز فضاهای آموزشی از جمله اصلی ترین برنامه های مدنظر در دانشگاه صنعتی کرمانشاه خواهد بود.

وی افزود: استقلال واحد آموزش دانشکده ها در برنامه ریزی کلاسها و اساتید تا حد امکان به نحوی که معاونت کمتر درگیر جزئیات و مسائل روزمره آموزشی شود، تاکید بر نظم و برنامه ریزی به عنوان رکن مدیریت سازمانی، تاکید بر افزایش اطلاع رسانی کامل و به هنگام بین دانشجویان و اساتید و کارکنان دانشگاه، تاکید و پیگیری سامانه ای برای ثبت و پیگیری مؤثر انتقادات و پیشنهادات در واحدها از دیگر برنامه های این معاونت است.