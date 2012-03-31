"آرسن ونگر" محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسن ونگر در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا که به برتری 3 بر صفر آرسنال مقابل میلان انجامید از عملکرد "دمیر اسکومینا" انتقاد کرد و عنوان شده که وی با این داور در تونل ورزشگاه امارات درگیر شده است.

پس از پایان بازی که به برد مجموع 4 بر 3 میلان انجامید ونگر گفت: من از عملکرد داور مسابقه رضایت نداشتم چراکه مدام به تیم حریف ضربه کاشته می داد. هر زمان که کسی می افتاد زمین داور ضربه کاشته به سود آنها اعلام می کرد. بازیکنان میلان خوب به این موضوع پی بردند و از آن بخوبی استفاده کردند.

بر پایه گزارش ساکرنت، کمیته انضباطی یوفا به جرم رفتار نامناسب، سرمربی فرانسوی آرسنال را سه جلسه محروم و 40 هزار یورو جریمه کرده است.