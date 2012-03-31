  1. ورزش
۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۴۳

"آرسن ونگر" محروم شد

"آرسن ونگر" محروم شد

اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا، سرمربی تیم فوتبال آرسنال را سه جلسه محروم و 40 هزار یورو جریمه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسن ونگر در دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا که به برتری 3 بر صفر آرسنال مقابل میلان انجامید از عملکرد "دمیر اسکومینا" انتقاد کرد و عنوان شده که وی با این داور در تونل ورزشگاه امارات درگیر شده است.

پس از پایان بازی که به برد مجموع 4 بر 3 میلان انجامید ونگر گفت: من از عملکرد داور مسابقه رضایت نداشتم چراکه مدام به تیم حریف ضربه کاشته می داد. هر زمان که کسی می افتاد زمین داور ضربه کاشته به سود آنها اعلام می کرد. بازیکنان میلان  خوب به این موضوع پی بردند و از آن بخوبی استفاده کردند.

بر پایه گزارش ساکرنت، کمیته انضباطی یوفا به جرم رفتار نامناسب، سرمربی فرانسوی آرسنال را سه جلسه محروم و 40 هزار یورو جریمه کرده است.

کد مطلب 1558101

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