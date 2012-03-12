بایرن میزبان "غول کش" / اینتر در آستانه حذف!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ آلمان که در دیدار رفت با یک گل مغلوب باسل شده، فرداشب در ورزشگاه "آلیانتس آرنا" میزبان نماینده سوییس ایت. باسل پیش تر در مرحله گروهی موفق به حذف منچستریونایتد از دور رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شده است.

بایرن مونیخ که در آخرین دیدار خود در چارچوب رقابت های بوندس لیگا با نتیجه 7 بر یک از سد هوفنهایم گذشته در این دیدار از وضعیت روحی مناسبی برخوردار است. ضمن اینکه باواریایی ها در دیدار با باسل "باستین شواین اشتایگر" را هم به خدمت خواهند داشت.

هافبک ملی پوش بایرن که در دیدار با هوفنهایم در 20 دقیقه پایانی در زمین حضور پیدا کرد، در خصوص این دیدار اظهار داشت: خوشحالم که در دیدار با هوفنهایم بازی کرده ام. من برای دیدار با باسل هم آمادگی کامل دارم.

"یوپ هاینکس"، سرمربی بایرن مونیخ هم در خصوص بازگشت شواین اشتایگر گفت: بازگشت او برای من بسیار مهم است.

دیگر دیدار مهم فردا شب را تیم های اینتر میلان ایتالیا و المپیک مارسی فرانسه در ورزشگاه "جوزپه مئاتزا" برگزار خواهند کرد.

اینتر در دیدار رفت با نتیجه یک بر صفر مقابل مارسی شکست خورده و از آنجا که اوضاع خوبی هم در رقابت های سری آ ندارد، کار دشواری برای صعود به مرحله یک چهارم پیش روی این تیم است.

"کلودیو رانیه ری"، سرمربی اینتر، از مدت ها پیش زیر بار فشار رسانه ها قرار دارد و چه بسا حذف اینتر از دور رقابت‌ها، تیر خلاصی باشد بر شقیقه این مربی.

"ماسیمو موراتی"، مالک باشگاه اینتر، در گفتگو با "اسکای اسپورت" ایتالیا، اظهار داشت: ما پیروزی خوبی مقابل کیه‌وو کسب کرده ایم و این می تواند در بازی با مارسی هم تکرار شود. دوست دارم بازیکنانم با احساس پیروزی وارد میدان شوند.