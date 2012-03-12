به گزارش خبرگزاری مهر، اردیبهشت سال آینده، سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان میزبان نمایش "ساق‌های لاغر کم خون" به نویسندگی و کارگردانی غلامرضا سلیمان تاش می‌شود. عباس غزالی که پس از سریال "وضعیت سفید" مورد توجه مخاطبان قرار گرفته است، پس از گذشت 5 سال مجددا به صحنه تئاتر باز می‌گردد. همچنین لیندا کیانی نیز برای اولین‌بار با این نمایش روی صحنه تئاتر می‌رود.

غزالی که کار خود را از کانون فرهنگی و هنری "حر" آغاز کرده، فعالیت‌های زیادی در عرصه تئاتر داشته است. وی اکنون نیز به همراه گروه تئاتر "امپرسیون" و با نمایش "ساق‌های لاغر کم خون" روی صحنه می‌رود. در این نمایش که به زندگی یک زوج جوان می‌پردازد بهروز خرم دیگر بازیگر این نمایش است.

از دیگر عوامل این نمایش می توان به ندا پارسا برنامه ریز و دستیار کارگردان و احمد امیدزاده طراح صحنه اشاره کرد. نمایش "ساق‌های لاغر کم خون" اردیبهشت ماه سال آینده در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان روی صحنه می‌رود. گروه تئاتر "امپرسیون" آخرین بار "نمایش پرسه‌های موازی" به کارگردانی پیام لاریان را تابستان 90 در فستیوال آی تی اس هلند و تور اروپا اجرا کرد. همچنین کار بعدی این گروه نمایش "صابر ابر بودن" به کارگردانی بهروز خرم است که خرداد 91 در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه خواهد رفت.

اعضاء شورای انتخاب آثار کانون تئاتر سیار معرفی شدند

طی احکام جداگانه‌ای از سوی محمدعلی دشتگلی، سرپرست اداره کل هنرهای نمایشی، محمدرضا الوند، امیر د‍ژاکام، مهدی سیف‌جمالی و وحید لک به عنوان اعضای شورای انتخاب آثار کانون تئاتر سیار انتخاب شدند.

محمدعلی دشتگلی در بخشی از این حکم آورده است: "پیرو راه‌اندازی کانون تئاتر سیار در این اداره کل جهت رونق این‌گونه نمایشی و ارتباط هر چه بیشتر آثار نمایشی با آحاد مردم، نظر به شایستگی و تجارب ارزشمند شما به موجب این ابلاغ به عنوان عضو شورای انتخاب آثار تئاتر سیار منصوب می‌شوید".

جلسه نقد و بررسی نمایش "سیدروماک" برگزار می شود

جلسه نقد و بررسی نمایش "سیدروماک" سه شنبه 23 اسفندماه توسط کانون ملی منتقدان تئاتر ایران برگزار می‌شود. در این جلسه نقد و بررسی که سه شنبه 23 اسفندماه ساعت 19 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود، علی جعفری، بهزاد صدیقی و سید علی تدین صدوقی به عنوان منتقد حضور دارند.

نمایش "سیدروماک" نوشته و کار محمود رضا رحیمی تا 26 اسفندماه ساعت 18:30 در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.