پذیرش بی قید و شرط بیماران در مراکز درمانی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جلال پورقاسم روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حساسیت ارائه خدمات در بخش اورژانس بیمارستانی و تاکید مقام عالی وزارت در خصوص خدمات درمانی تعطیلات نوروزی، گفت: در این راستا طرح ویژه ای از ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۱ اجرا می شود.

وی تامین نیروی انسانی و کادر درمانی، هماهنگی و برنامه ریزی دقیق در اعطای مرخصیها، بازدید روزانه و منظم مسئولان را از جمله اقدامات انجام شده در این راستا دانست و گفت: طی چهارشنبه آخر سال نیز یک نفر پزشک عمومی بر برنامه کشیک پزشکان اورژانس تمام بیمارستانهای استان افزوده می شود.

معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی گفت: در صورت بروز حوادث و سوانح احتمالی در آخرین چهارشنبه سال، 56 پایگاه اورژانس در سطح استان آماده ارائه خدمات به مردم هستند.

پورقاسم با بیان اینکه ازاین تعداد 28 پایگاه شهری و بقیه جاده ای هستند، ادامه داد: طی حوادث چهارشنبه آخر سال گذشته در آذربایجان غربی 402 نفر به مراکز درمانی مراجعه و از این تعداد 47 نفر بستری، دو نفر فوت و بقیه نیز مورد درمان سرپایی قرار گرفتند.

وی بریدگی و پارگی، سوختگی دست و چشم و سایر اعضای بدن از مهمترین نواحی و انواع صدمات در این روز دانست و اضافه کرد: خانواده ها باید تا حد امکان از دسترسی فرزندان خود به این مواد جلوگیری کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه نیز بدون دستکاری محل صدمه دیده فرد مصدوم را به مراکز درمانی و اورژانس منتقل کنند.