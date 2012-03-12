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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

پورقاسم عنوان کرد؛

پذیرش بی قید و شرط بیماران در مراکز درمانی آذربایجان غربی

پذیرش بی قید و شرط بیماران در مراکز درمانی آذربایجان غربی

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی از پذیرش بی قید و شرط بیماران و مصدومان حوادث در مراکز درمانی طی تعطیلات نوروز 91 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال پورقاسم روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حساسیت ارائه خدمات در بخش اورژانس بیمارستانی و تاکید مقام عالی وزارت در خصوص خدمات درمانی تعطیلات نوروزی، گفت:  در این راستا طرح ویژه ای از ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ تا ۱۳ فروردین ۱۳۹۱ اجرا می شود.

وی تامین نیروی انسانی و کادر درمانی، هماهنگی و برنامه ریزی دقیق در اعطای مرخصیها، بازدید روزانه و منظم مسئولان را از جمله اقدامات انجام شده در این راستا دانست و گفت: طی چهارشنبه آخر سال نیز یک نفر پزشک عمومی بر برنامه کشیک پزشکان اورژانس تمام بیمارستانهای استان افزوده می شود.

معاون امور درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی گفت: در صورت بروز حوادث و سوانح احتمالی در آخرین چهارشنبه سال، 56 پایگاه اورژانس در سطح استان آماده ارائه خدمات به مردم هستند.

پورقاسم با بیان اینکه ازاین تعداد 28 پایگاه شهری و بقیه جاده ای هستند، ادامه داد: طی حوادث چهارشنبه آخر سال گذشته در آذربایجان غربی 402 نفر به مراکز درمانی مراجعه و از این تعداد 47 نفر بستری، دو نفر فوت و بقیه نیز مورد درمان سرپایی قرار گرفتند.

وی بریدگی و پارگی، سوختگی دست و چشم و سایر اعضای بدن از مهمترین نواحی و انواع صدمات در این روز دانست و اضافه کرد: خانواده ها باید تا حد امکان از دسترسی فرزندان خود به این مواد جلوگیری کرده و در صورت بروز هرگونه حادثه نیز بدون دستکاری محل صدمه دیده فرد مصدوم را به مراکز درمانی و اورژانس منتقل کنند.

کد مطلب 1558104

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