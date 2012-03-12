برگزاری یادواره سردار صادقی و ۱۰۵ شهید خیابان شهدا/افتتاح نمایشگاه آسیب اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) گفت: یادواره شهید بزرگوار اسماعیل صادقی و ۱۰۵ شهید خیابان صفائیه و دورشهر به همت پایگاه بسیج شهدا حوزه مقاومت یک بسیج شهید ابراهیمی عصرروز جمعه ۲۶ اسفندماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مسجد قائم واقع در خیابان ساحلی قبل از پل نیروگاه برگزار می‌شود.



مهدی اریسی از تشکیل ستاد استانی در ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) و نیز انجام تبلیغات محیطی برای برگزاری هر چه با شکوه‌تر این یادواره خبر داد و افزود: این مراسم باحضور امت حزب الله و شهدا و با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حاج صادقی جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز خاطره گویی و مداحی حاج علی مالکی‌نژاد برگزار می‌شود.



وی گفت: برگزاری مراسم دعای سمات پدران شهدا در این مراسم نیز از ویژگیهای خاص یادواره خواهد بود.



گفتنی است شهید بزرگوار اسماعیل صادقی رئیس ستاد لشگر ۱۷ علی بن ابیطالب (ع) بود که در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۶۳ در عملیات بدر به درجه رفیع شهادت نائل شد.



مشهدالشهدای جنوب آلبومی از ایثار و ایستادگی در مقابل استکبار جهانی است



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) گفت: مشهدالشهدای جنوب و اردوی راهیان نور آلبومی است از ایثار و جانفشانی جوانان عزیز که چگونه گوش به فرمان رهبر خود در مقابل جبهه استکبارجهانی به سرکردگی صدام ایستادند.



مهدی اریسی گفت: دشمن تا یک سال ونیم ابتدای جنگ پیشروی کرد و جوانان ما توانستند دشمن را در منطقه دب حردان در ۱۰ کیلومتری اهواز زمین گیر کنند و با سلسله عملیات‌هایی مثل بیت المقدس دشمن را از خاک میهن بیرون کنند.



وی در ادامه افزود: جوانان ما با مشاهده مناطق عملیاتی باید از شهدا و جانبازان سرافراز درس بگیرند که چگونه آنان در سخت‌ترین شرایط و کمترین امکانات ایستادند واز آرمان‌ها و ارزشهای انقلاب دفاع کردند.



وی همچنین در اهمیت تاثیر بازدید مناطق عملیاتی اظهار داشت: اکنون که دشمن هجمه جنگ نرم را علیه جوانان ما شروع کرده است، اردوهای راهیان نور جبهه‌ای را در مقابله با جنگ نرم دشمن باز می‌کند.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) در ادامه از برنامه‌های این ناحیه برای اعزام کاروان به مناطق عملیاتی جنوب کشور خبر داد و گفت: در مجموع حداقل چهل دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران برنامه ریزی شده است که از این تعداد۱۷ دستگاه ویژه برادران، ۹ دستگاه ویژه خواهران، ۱۴ دستگاه خانوادگی و چند دستگاه نیز برای اعزام خانوادگی بسیج فرهنگیان درنظر گرفته شده است.



وی همچنین به اعزام حدود ۷۲ دستگاه اتوبوس ویژه دانش آموزان دختر و پسر در تکمیل درس آمادگی دفاعی سال دوم دبیرستان به اردوی جنوب در چند ماه گذشته اشاره کرد و پایان گفت: اعزام کاروانهای این ناحیه از هفدهم اسفند شروع شده و تاهشتم فروردین ۹۰ ادامه خواهد یافت.



برگزاری پنجمین یادواره شهدای محله مهدیه درحضور پیکر مطهر شهید گمنام



یادواره "یاران آسمانی" گرامیداشت شهدای محله مهدیه قم در حضور پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس جمعه شب در مسجد شهدای مهدیه و در فضایی آکنده از معنویت و عشق به شهدا برگزار شد.



در این مراسم که جمعی ازجانبازان سرافراز، روحانیون، بسیجیان و خانواده معظم شهدای محله مهدیه و خیابان طالقانی قم، عزاداران هیئت محبین اهل بیت (ع) ونیز نمازگزاران و اهالی محل حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان طی سخنانی به موضوع تقویت مومن توسط دین و ایمان اشاره کرد.



وی گفت: اینکه دین و ایمان، شخص مومن را قوی می‌کند، ایمان به اطاعت از ولایت فقیه است.



وی ادامه داد: امروز باید مراقب تفکری باشیم که به اسم ایمان، سعی در تقابل با ایمان واقعی مومنان دارد.

در ادامه این مراسم معنوی حجت الاسلام والمسلمین احمد پناهیان به یاد توسلات رزمندگان و شهدا به ذکر توسل و مراثی حضرت زهرای مرضیه (س) پرداخت.



فرمانده پایگاه مقاومت یک بسیج شهدای مهدیه در حاشیه این یادواره گفت: پایگاه بسیج شهدای مهدیه از پایگاههای حوزه دو بسیج شهید امرالله قربانی ناحیه مقامت بسیج امام حسین (ع) این توفیق را داشته که تا کنون پنجمین یادواره ۱۷ شهید محله مهدیه را به همت بسیجیان این پایگاه برگزار کند.



حسین سلمی‌زاده انتقال پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس از تهران و حضور این شهید در یادواره را از ویژگی‌ها و خصوصیات پنجمین یادواره ذکر کرد.