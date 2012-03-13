کاظم انبارلویی،‌ سردبیر روزنامه رسالت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند تعطیلی رسانه‌ها در ایام نوروز با اشاره به اینکه این شکل از تعطیلی یک نقطه ضعف است،‌ بیان کرد: متأسفانه رسانه‌های مکتوب در ایام تعطیلات نوروز جریان آزاد اطلاع‌رسانی را متوقف می‌کنند اما از سوی دیگر در سال‌های اخیر فعالیت‌های رسانه‌ها در فضای مجازی تا حدود زیادی اطلاعات را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه فضای مجازی جبران‌کننده تعطیلی مطبوعات در ایام نوروز است، گفت: در گذشته که این ظرفیت اینترنتی وجود نداشت،‌ به جریان اطلاع‌رسانی در ایام نوروز آسیب جدی وارد می‌شد، به طوری که برخی از روزنامه‌ها در ایام نوروز منتشر می‌شدند.

انبارلویی تأکید کرد: با ایجاد ظرفیت در فضای مجازی و تشکیل سایت‌های متنوع، این فقدان تا حدود زیادی مرتفع شد و آسیب‌هایی که در گذشته به واسطه تعطیلات نوروز متوجه جریان اطلاع‌رسانی کشور می‌شد،‌ از بین رفت.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی موجود، واگذاری اطلاع‌‌رسانی به فضای سایبری غیررسمی در ایام نوروز حرفه‌ای است، گفت: همه فضای مجازی در اختیار مخالفان نظام یا انقلاب نیست. بسیاری از سایت‌های مجازی طرفداران انقلاب و موافقان نظام هستند که می‌توانند شرارت‌های دشمنان نظام را در شایعه‌پراکنی پاسخگو باشند.

سردبیر روزنامه رسالت تصریح کرد: نگران هیچگونه شایعه‌پراکنی دشمنان در ایام نوروز نیستم؛ چراکه ملت در دوهمایش بزرگ در روز 22 بهمن و 12 اسفند به دشمنان نشان دادند که در برابر هر گونه اختلاف‌افکنی ایستاده‌اند و دشمن توانایی ماندن در فضای مجازی بر علیه ملت را از دست داده ‌است.