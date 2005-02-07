دوست داشتم حضورم به اين فيلم عمق بخشد

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه كه تنديس بهترين بازيگرمرد نقش محوري را به پاس ايفاي نقش درفيلم " پيانيست " ازآن خود كرد درابتدا آمادگي حضوردركناريك كينگ كنگ ديجيتالي را نداشت با اين وجود يقين داشت كه " پيترجكسون " بي دليل وي را براي ايفاي نقش دراين فيلم انتخاب نكرده است.

اين بازيگر31 ساله مي گويد :" اين امرحقيقت دارد كه كينگ كنگ يك كاراكترمحوي است اما مشكلي كه من دررابطه با نسخه اورژينال اين اثردارم اين است كه شما با داستان شخصيتهاي ديگرفيلم همذات پنداري نمي كنيد بلكه تمامي توجهتان به ميمون عظيم الجثه معطوف مي شود."

وي مي افزايد :" زمانيكه كارگردان به من پيشنهاد همكاري دراين اثررا داد با خود فكركردم كه به چه دليلي بايد حضوردراين اثررا بپذيرم .دوست داشتم حضورم دراين فيلم تنها صحنه پركن نباشد بلكه به فيلم عمق ببخشد.باوركنيد كه اگراستوديووكارگردان تمايلي به اين امرنداشتند مرا به خدمت نمي گرفتند."