  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۹ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۳۳

آدريان برودي ،هنرپيشه فيلم كينگ كنگ :

دوست داشتم حضورم به اين فيلم عمق بخشد

" آدريان برودي " ،هنرِپيشه اسكاري سينما ابراز اميدواري كرد كه ايفاي نقش متفاوت وي درفيلم "كينگ كنگ" توجه جهانيان را به اين اثر معطوف كند.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه كه تنديس بهترين بازيگرمرد نقش محوري را به پاس ايفاي نقش درفيلم " پيانيست " ازآن خود كرد درابتدا آمادگي حضوردركناريك كينگ كنگ ديجيتالي را نداشت با اين وجود يقين داشت كه " پيترجكسون " بي دليل وي را براي ايفاي نقش دراين فيلم انتخاب نكرده است.
اين بازيگر31 ساله مي گويد :" اين امرحقيقت دارد كه كينگ كنگ يك كاراكترمحوي است اما مشكلي كه من دررابطه با نسخه اورژينال اين اثردارم اين است كه شما با داستان شخصيتهاي ديگرفيلم همذات پنداري نمي كنيد بلكه تمامي توجهتان به ميمون عظيم الجثه معطوف مي شود."
وي مي افزايد :" زمانيكه كارگردان به من پيشنهاد همكاري دراين اثررا داد با خود فكركردم كه به چه دليلي بايد حضوردراين اثررا بپذيرم .دوست داشتم حضورم دراين فيلم تنها صحنه پركن نباشد بلكه به فيلم عمق ببخشد.باوركنيد كه اگراستوديووكارگردان تمايلي به اين امرنداشتند مرا به خدمت نمي گرفتند."

کد مطلب 155811

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها