۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

رحیمی نیا خبر داد:

مردم کهگیلویه 263میلیون ریال به جشن نیکوکاری کمک کردند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه گفت: مردم نوع دوست این شهرستان با اهدای 263میلیون و 648 هزارریال در جشن نیکوکاری به یاری نیازمندان شتافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عنایت رحیمی‌نیا  افزود: در پایگاه‌های جمع‌آوری کمکهای مردمی در دهدشت مبلغ 65 میلیون و 498 هزار ریال به صورت نقدی و 67 میلیون و 210 هزار ریال نیز به صورت کالا و غیر نقدی از سوی مردم اهدا شده است.

وی عنوان کرد: میزان کمکهای مردمی در هفته احسان و نیکوکاری در شهر قلعه ‌رئیسی 64 میلیون و 610 هزار ریال بوده که این کمکها در میان دانش‌آموزان بی ‌بضاعت توزیع خواهد شد.

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه افزود: مردم شهر دیشموک و مناطق تابعه آن هم مبلغ 26 میلیون و 330 هزار ریال به جشن نیکوکاری کمک کردند.

رحیمی نیا با بیان اینکه مردم ما در هر شرایطی محرومان و نیازمندان را فراموش نمی کنند، اظهار داشت: میزان کمکهای جمع آوری شده در کمیته امداد لنده، 30 میلیون ریال به صورت نقدی و 10 میلیون ریال نیز به‌ صورت غیر نقدی بوده است.

وی تاکید کرد: جمع‌آوری کمکهای مردمی در شهرستان کهگیلویه تا روز 22 اسفند ادامه دارد و مردم می توانند کمکهای خود به دانش‌آموزان بی‌بضاعت را به دفاتر کمیته امداد در این شهرستان تحویل دهند.

مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه اظهار داشت: استقبال مردم و مشارکت آنها در این جشن بسیار چشمگیر بود و کمکهای شایان توجهی نیز در این چند روز جمع آوری شد.

رحیمی‌نیا در پایان افزود: امید است با افزایش کمکهای مردمی بتوانیم بخشی از مشکلات دانش‌آموزان نیازمند این شهرستان به‌ ویژه دانش‌آموزان یتیم را برطرف کنیم.

