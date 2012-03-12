اعزام تمامی افراد دارای اولویت زیر 300 تا پایان عملیات عمره 91

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه ریزهای انجام شده و همچنین رایزنیهای به عمل آمده با مقامات حج عربستان سعی داریم تا پایان عمره سال 91 زمینه اعزام تمامی افراد دارای اولویت تا 300 بانک ملت را فراهم کنیم .

به گفته وی ، در این صورت تمامی افراد دارای اولویت یک تا 300 دوره قبل عمره ، اعزام شده اند و از آن پس دوره جدید اعزامها آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: تاکنون افراد دارای اولویت تا 250 بانک ملت و همچنین ثبت نام کنندگان بانک ملی به عمره اعزام شده اند و از اواخر اردیبهشت سال 91 ، زمینه ثبت نام اولویت های 250 تا 300 در کارونهای اعزامی ، آغاز می شود.

لیالی گفت: متقاضیانی که از اولویت کمتر از 250 برخوردارند نیزمی توانند در هنگام فراخوان برای اعزام در کاروانهای مجاز سازمان حج ثبت نام کنند.