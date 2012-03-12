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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۷

اعزام تمامی افراد دارای اولویت زیر 300 تا پایان عملیات عمره 91

اعزام تمامی افراد دارای اولویت زیر 300 تا پایان عملیات عمره 91

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در عملیات عمره سال 91 تمامی افراد دارای اولویت قبل از 300 به عمره مفرده اعزام خواهند شد.

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس برنامه ریزهای انجام شده و همچنین رایزنیهای به عمل آمده با مقامات حج عربستان سعی داریم تا پایان عمره سال 91 زمینه اعزام تمامی افراد دارای اولویت تا 300 بانک ملت را فراهم کنیم .

به گفته وی ، در این صورت تمامی افراد دارای اولویت یک تا 300 دوره قبل عمره ، اعزام شده اند و از آن پس دوره جدید اعزامها آغاز خواهد شد.
 
رئیس سازمان حج و زیارت تاکید کرد: تاکنون افراد دارای اولویت تا 250 بانک ملت و همچنین ثبت نام کنندگان بانک ملی به عمره اعزام شده اند و از اواخر اردیبهشت سال 91 ، زمینه  ثبت نام اولویت های 250 تا 300 در کارونهای اعزامی ، آغاز می شود.
 
لیالی گفت: متقاضیانی که از اولویت کمتر از 250 برخوردارند  نیزمی توانند در هنگام فراخوان برای اعزام در کاروانهای مجاز سازمان حج ثبت نام کنند.
کد مطلب 1558111

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