حمله موشکی رژیم اسرائیل به شمال غزه/ 5 دانش آموز شهید و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز منطقه السودانیه در شمال نوارغزه را هدف حمله موشکی قرار دادند.

در این حمله موشکی که در نزدیکی یک مدرسه رخ داد دستکم یک دانش آموز فلسطینی شهید و 4 تن دیگر زخمی شدند. حال 2 تن از زخمی ها وخیم گزارش داده شده است.

ارتش رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جهانی و معطوف شدن افکار عمومی جهان به ویژه کشورهای عربی به مسائلی از جمله سوریه حملات خود را به نوارغزه از سر گرفته اند؛ به طوری که طی چند روز گذشته حدود 20 نفر از شهروندان و رهبران مقاومت فلسطین به شهادت رسیده اند 30 تن دیگر زخمی شده اند.