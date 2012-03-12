اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کرمانشاه با یک پیروزی و 9 شکست به کار خود در لیگ برتر کبدی پایان داد.

تیم هیئت کبدی کرمانشاه در فصل جاری مسابقات لیگ برتر، با قبول 9 شکست و تنها یک پیروزی و قرار گرفتن در رده آخر، به کار خود در این مسابقات پایان داد.

تیم هیئت کبدی کرمانشاه از 10 مسابقه ای که در فصل جاری لیگ برتر انجام داد، با کسب تنها دو امتیاز بدترین عملکرد را در میان شش تیم حاضر در این رقابتها از خود به جا گذاشت.

هیئت کبدی کرمانشاه توانست در این رقابت ها، 290 پوئن مثبت کسب کند اما در مقابل 490 پوئن منفی را نیز کسب کرد تا تفاضل این تیم به 200- برسد و در قعر جدول قرار گیرد.

نماینده کرمانشاه در لیگ برتر کبدی، در هفته دهم و پایانی این مسابقه ها، در سیستان و بلوچستان به مصاف هیات کبدی این شهر رفت و با نتیجه ' 63 بر 33 ' نتیجه را واگذار کرد.

تیم بسکتبال مانیزان کرمانشاه مغلوب صنایع شاهرود شد

تیم بسکتبال مانیزان کرمانشاه در ادامه روند ناکامی های خود، این بار و در هفته بیست و یکم، مغلوب تیم صنایع شاهرود شد.

تیم های بسکتبال مانیزان کرمانشاه و صنایع شاهرود در سرسرای شهید بهشتی مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان تیم مانیزان با نتیجه نزدیک ' 55 بر 59 ' مقابل حریف نتیجه را واگذار کرد.

تیم مانیزان با این نتیجه، هجدهمین شکست این فصل خود را تجربه کرد و با همان 23 امتیاز، در مکان یازدهم جدول 12 تیمی گروه دوم باقی ماند.

قهرمانی کشتی گیر کرمانشاه در جام تختی

احسان امینی در دیدار فینال وزن 84 جام تختی ماگومد ابراگیموف از روسیه را ضربه فنی کرد و به عنوان قهرمانی این وزن دست یافت.

در دیدار فینال وزن 84 کیلوگرم احسان امینی مقابل ماگومد ابراگیموف از روسیه در دو تایم و با نتایج صفر- 1 و ضربه فنی پیروز شد و به عنوان نخست رسید.

همچنین در دیدارهای رده‌بندی رضا بیات، علیرضا گودرزی را شکست داد و میثم مصطفی جوکار از سد سیمون سیمینوف از قزاقستان گذشت.

قرار گرفتن 3 مشت زن کرمانشاهی در تیم ملی

اسامی ملی پوشان اعزامی کشورمان به مسابقات گزینشی بازی های المپیک 2012 لندن، اعلام شد که نام سه بوکسور کرمانشاهی نیز در میان آن ها به چشم می خورد.

از سوی حسن نهرودی سرمربی تیم ملی بوکس ایران، هشت بوکسور به اردوی این تیم دعوت شدند که در این میان نام های "فروتن گل آرا در 60 کیلو"، "علی مظاهری در 91 کیلو گرم" و "عبدالمجید سپهوند" در به اضافه 91 کیلوگرم' ورزشکاران خوب کرمانشاهی نیز به چشم می خورد.

تمرینات تیم ملی بوکس ایران تا روز 27 اسفند ماه، در مجموعه ورزشی انقلاب تهران ادامه خواهد داشت و سپس ملی پوشان بوکس کشورمان تا روز پنجم فروردین ماه به استراحت خواهند پرداخت.

تیم ملی بوکس ایران، به منظور حضور در رقابت های گزینشی بازی های المپیک، روز 13 فروردین ماه سال آینده عازم قزاقستان می شود.