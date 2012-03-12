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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

مهر خبر داد؛

جلسه ویژه مدیران عامل بانکها با بهمنی/ گلایه‌ها درباره برداشت از حساب بانکها

جلسه ویژه مدیران عامل بانکها با بهمنی/ گلایه‌ها درباره برداشت از حساب بانکها

جلسه ویژه مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی با رئیس کل بانک مرکزی درباره برداشت از حساب بانکها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی امروز دوشنبه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی امروز دوشنبه به دفتر محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رفتند تا از جدیدترین اقدامات کمیته ارزی پنج نفره درباره برداشت از حساب‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی مطلع شوند.

گلایه‌های مدیران بانکی از این اقدام دولت به اطلاع محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رسیده است.

آخرین رقم اعلام شده از میزان برداشت دولت از حساب بانکها بیش از 2700 میلیارد تومان بوده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که قرار بود در ابتدا میزان این برداشت بیش از 8 هزار میلیارد تومان باشد، این در حالی است که بانک مرکزی بیش از 4 هزار میلیارد تومان از این رقم را از حساب بانکها برداشته است.

شنیده شده است اگر بانک مرکزی مبلغ بیش از 8 هزار میلیارد تومان را از حساب بانکها برمی‌داشت، به دلیل اینکه رقم این برداشت غیرقانونی از سرمایه اصلی برخی بانکها بیشتر بود، زمینه‌های مشکلات شدید نقدینگی و حتی ورشکستگی آنها را فراهم می‌کرد. 

کد مطلب 1558120

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