ناصر آویژه به خبرنگار مهر گفت: گروه نمایشی "بازی‌سازها" ویژه‌برنامه نوروزی را برای ایرانیان و کودکان مقیم کشور امارات متحده عربی در دبی داشته است. به همین منظور من به همراه گروهم تا چهارم فروردین ماه در دبی برنامه‌های مختلف و جذابی را برای علاقمندان اجرا کردیم. گیتا داوودی، محسن علیمحمدی، رها آویژه به همراه خودم بازیگران گروه "بازی سازها" هستند.

وی ادامه داد: دو اجرا یکی در باشگاه ایرانیان و یکی در یک پارک داشتیم که ایرانیان مقیم دوبی استقبال بسیار خوب و چشم‌گیری از این اجراها داشتند.

آویژه درباره برنامه‌های‌ آینده این گروه گفت: در سال 91 هم قرار است برنامه "جمعه به جمعه" با ساختار و فرم تازه‌ای به مخاطبان عرضه شود. این برنامه در ایام نوروز پخش نمی‌شود اما بعد از تعطیلات با دکور و فضای تازه‌ای به دیدن کودکان می‌آید.

وی درباره دیگر فعالیت‌هایش توضیح داد: قصد دارم در سال 91 فیلمی سینمایی درباره کودکان و نوجوانان بسازم. همچنین احتمالا نیمه اول سال نیز نمایشی را در تالار هنر روی صحنه می برم. این نمایش ورسیون جدید از "چهارصندوق شادی" است که با نام"بی‌بی و صندوق‌ها" به تالار هنر ارائه کرده‌ام.

وی افزود: همچنین تله‌تئاترهای "طلسم شهر قصه" و" پیربابا و شمع‌های سحر آمیز" آماده پخش در شبکه نمایش خانگی شده‌‌اند. این تله تئاترها از سوی معاونت هنری تولید می‌شود وعلی اکبر قاضی نظام تهیه‌کننده این تئاترهای کودک است.

برنامه"جمعه به جمعه، خونه به خونه" با حضور آویژه جمعه‌ها صبح از شبکه دو سیما پخش می‌شود.