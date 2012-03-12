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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۹

راه اندازی بازار خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار شرق تهران

راه اندازی بازار خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار شرق تهران

شهردار منطقه 8 از راه اندازی بازار خود اشتغالی ویژه زنان سرپرست خانوار این منطقه در بازارهای میوه و تره بار شرق تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی گفت: در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار، معاونت فرهنگی و اجتماعی با ایجاد بازارچه های خود اشتغالی در خانه های کار آفرینی و بازارهای میوه تره بار تلاش دارد در تامین امرار معاش این عزیزان گام بردارد.

وی با اشاره به ایجاد ایستگاههای شهروندی در مبادی ورودی و خروجی منطقه 8 افزود: به منظور رفاه حال مسافران نوروزی، بسته های آموزشی ویژه نوروز و آموزش شهروندی در این مبادی مستقر می شوند.

شادالوئی گفت: همچنین آماده سازی بوستانها و مجموعه های ورزشی سطح منطقه جهت اسکان مسافران نوروزی و استقرار خانه های سلامت در پایانه شرق از دیگر برنامه های اجرایی طرح استقبال از بهار در منطقه 8 است.

وی به اجرای طرح بهار مسجد اشاره کرد و افزود: در این طرح مساجد شرق تهران غبار روبی می شوند.

شادالوئی با اشاره به تور تهرانگردی ویژه شهروندان منطقه 8 گفت: 5 هزار فریم عکس از تهران قدیم در قالب اجرای تور تهرانگردی برای برگزاری نمایشگاه ارائه شده است.

کد مطلب 1558125

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