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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

ایرانبخش عنوان کرد:

تحصیل 8 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد علی آباد

تحصیل 8 هزار دانشجو در دانشگاه آزاد علی آباد

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد علی آبادکتول از تحصیل 8 هزار دانشجو در این واحد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایرانبخش پیش از ظهر دوشنبه در نشست با فرماندهی سپاه استان گلستان، تمرکز بر دستیابی به اعضای هیئت علمی برجسته و کیفی جهت تولید علم و توسعه متوازن فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی را ماموریت اصلی خویش تعریف کرد.

وی اظهار داشت: با تاسیس مراکز تخصصی و فوق تخصصی و ایجاد قطب های علمی با توجه به پتانسیل های استان و منطقه، تربیت نیروی انسانی خلاق و دانش آفرین در سطوح ملی و بین المللی را بعنوان یک دانشگاه یادگیرنده و یاد دهنده در برنامه دارد.

ایرانبخش با اشاره به تبدیل دانشگاه آموزش محور به دانشگاه فناور و در نهایت محصول محور بعنوان اصلی ترین استراتژی دانشگاه آزاد اسلامی ، بکارگیری فناوری برتر و انتقال دانش در عرصه آموزش عالی را از اهداف کلی بزرگترین واحد دانشگاهی استان گلستان اعلام کرد.
 
وی افزود: رشد سه برابری امتیاز واحد در طول مدت شصت ماه ، حاصل تلاش مجدانه کلیه اعضای هیئت علمی و پرسنل خدوم این واحد در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبتنی بر مرجعیت علمی ایران اسلامی است.
 
فرمانده سپاه نینوا گلستان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات هیئت رئیسه واحد علی آباد کتول، تلاش چند سال اخیر این واحد دانشگاهی را در توسعه و پیشرفت علمی استان مثال زدنی توصیف کرد.
 
سردار بابایی با اشاره به نقش مدیر موفق در پیشبرد هدفمند برنامه های یک سازمان گفت : مدیریت توانمند این واحد دانشگاهی موجب شد تا دانشگاه بدور از سمت و سویی خاص سیاسی ، برنامه های توسعه خویش را با موفقیت سپری نماید و با پتانسیل و ظرفیت بالای علمی خود نسبت به دیگر واحدهای دانشگاهی اعم از دولتی و غیر دولتی به عنوان یک قطب دانشگاهی در استان شناخته شود.
کد مطلب 1558127

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