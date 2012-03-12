2000 واحد صنفی در نمایشگاه فروش بهاره مشهد شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ،ماهی و تخم مرغ مشهد گفت: با توجه به استقبال مطلوب مردم از نمایشگاه فروش بهاره و همچنین به منظور رفاه حال شهروندان مرغ سه هزار تومانی در این نمایشگاه توزیع می شود.

غلامرضا جاجرمی بیان کرد: کیفیت مرغ توزیعی در نمایشگاه بسیار مطلوب است و مردم می توانند با خیال آسوده خرید کنند.

وی بیان کرد: در سطح شهر مشهد هیچگونه کمبودی نداریم و با توجه به نزدیکی ایام نوروز توانسته ایم پاسخگوی نیاز مردم باشیم.

جاجرمی اظهار داشت: مرغ منجمد با قیمت 3 هزار و 100 تومان در سطح شهر توزیع می شود و همچنین اقدامات ستاد تنظیم بازار اصناف استان خراسان رضوی در خصوص کنترل قیمت ها در ایام پایانی سال قابل تحسین است.

وی در ارتباط با طرح فروش فوق العاده ایام نوروز تصریح کرد: با توجه به اقدامات در نظر گرفته شده برای این طرح و همچنین کاهش قیمت ها استقبال مردم مطلوب بوده است.

شرکت دو هزار واحد صنفی در نمایشگاه فروش نوروزی مشهد

عضو هیئت رئیسه مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد گفت: حدود دو هزار واحد صنفی در نمایشگاه فروش بهاره مشهد شرکت کرده و با تمام امکانات برای خدمت‌گذاری به شهروندان آماده هستند.

ابوالقاسم کاشفی اظهار داشت: این نمایشگاه از تا 26 اسفند ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد در حال برگزاری است و عموم شهروندان می‌توانند از ساعت 10الی 22 از این نمایشگاه دیدن فرمایند.

وی در خصوص کیفیت کالاهایی که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد، بیان کرد: با توجه به اینکه در این نمایشگاه فقط کالای تولید داخلی توزیع می شود، از نظر مجمع امور صنفی مشهد، کالاها باید دارای کیفیت بسیار عالی باشند و همچنین کارشناسان با تجربه و متخصص اتحادیه‌ها، اجناس را بررسی، قیمت گذاری و تایید کرده اند.

کاشفی ادامه داد: قیمت محصولات در نمایشگاه فروش بهاره 10 تا 15 درصد کمتر از قیمت کالاها در بازار است و این نمایشگاه فرصت خوبی را برای مصرف کنندگان فراهم خواهد ساخت تا اقلام مورد نیاز خود را در ایام پایانی سال تامین کنند.

وی تصریح کرد: در طول زمان برگزاری نمایشگاه، اکیپ‎های بازرسی و نظارت اصناف در محل حضور خواهند داشت و ما را در برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه یاری می‌کنند و بازدیدکنندگان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف به این مراکز مراجعه کنند.