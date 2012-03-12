"سراب روانسر" یکی از جاذبه های طبیعی و منحصر به فرد روانسر است

جلال صفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان روانسر به دلیل داشتن جاذبه های تاریخی و طبیعی می تواند نقش مهمی در جذب گردشگری داشته باشد.

فرماندار شهرستان روانسر تاکید کرد: مردم شهرستان روانسر نیز که از دیرباز به عنوان مردمی مهمان نواز و نوع دوست شناخته شده اند، امسال نیز با روی باز آماده پذیرایی از مسافران و گردشگران هستند.

صفری افزود: در جلسات متعددی که با مسئولان فرهنگی و اجرایی این شهرستان داشته ایم، تمام تمهیدات لازم برای فراهم کردن امکانات رفاهی و تفریحی اندیشیده شده است.

وی گفت: این شهرستان از نظر موقعیت جغرافیایی موقعیت ویژه ای دارد و همین جاذبه های طبیعی و خدادادی هر ساله مسافران زیادی را به این منطقه کشانده است.

فرماندار روانسر افزود: "سراب روانسر" یکی از جاذبه های طبیعی و منحصر به فرد است و در تمام ایام سال، شاهد حضور دیگر هموطنان در این مکان هستیم.

صفری در پایان گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، نوروز امسال برای مهمانان این شهرستان خاطره ای خوب و ماندگار را برجای خواهد گذاشت.