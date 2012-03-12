مردم خراسان رضوی 10 میلیارد ریال در جشن نیکوکاری کمک کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی از اهدای 10 میلیارد ریال کمک نقدی و غیرنقدی از سوی مردم نیکوکار استان به جشن نیکوکاری امسال خبر داد.

علی اصغر حاجی نقی اظهار کرد: از این مقدار، یک میلیارد و 400 میلیون ریال کمک های نقدی بوده که 100 میلیون ریال آن اهدایی استاندار خراسان رضوی به جشن نیکوکاری بود.

وی تعداد پایگاه های مستقر در سطح استان برای جمع آوری کمک های مردمی را 450 مرکز عنوان کرد و تاکید کرد: بیشترین مقدار کمک های جمع آوری شده از سطح استان مربوط به شهرستان سبزوار است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کمک های جمع آوری شده از جشن نیکوکاری تا پایان سال در بین خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) توزیع می شود، گفت: میزان مشارکت مردم استان در جشن نیکوکاری امسال رشد صد درصدی داشت و نسبت به سال گذشته حضور مردم بسیار پررنگ تر بوده است.

برگزاری آموزش مهارت های زندگی برای نوعروسان کمیته امداد مشهد

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه مشهد از برگزاری کلاس آموزشی مهارت های زندگی برای نوعروسان تحت‌پوشش این منطقه به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری خبر داد.

قربانعلی حاجی زاده با اشاره به اینکه این کلاس ها برای 200 نفر از نوعروسان تحت پوشش برگزار شد، اظهار کرد: علاوه بر این 25 سری جهیزیه نیز به مناسبت سالروز تاسیس کمیته امداد به دختران در شرف ازدواج اهدا شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه 3 مشهد گفت: هزینه خرید این جهیزیه ها با اختصاص 250 میلیون ریال اعتبار، شامل 40 درصد هزینه از محل کمک های مردمی و 60 درصد از منابع دولتی تامین شد.

همایش اشتغال و توانمندسازی مددجویان کمیته امداد درگز برگزار شد

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان درگز از برگزاری همایش اشتغال و توانمند سازی مددجویان از سوی این نهاد همزمان با سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی(ره)خبر داد.

یدالله تیموری اظهار کرد: این همایش با شرکت مجریان طرح های خودکفایی در این شهر برگزار شد.

وی گفت: در این همایش از تعدادی از طرح های موفق خودکفایی مددجویان تقدیر به عمل آمد.

مدیر کمیته امداد شهرستان درگز همچنین از اهدای جهیزیه به 33نفر از نوعروسان تحت حمایت به ارزش 330میلیون ریال در این مراسم خبر داد.