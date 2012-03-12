  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۱۸

در نامه‌ای رسمی به باشگاه نفت/

بازی نفت و پرسپولیس جمعه برگزار می‌شود/ قنبرزاده: شاید بازی نکنیم!

بازی نفت و پرسپولیس جمعه برگزار می‌شود/ قنبرزاده: شاید بازی نکنیم!

سازمان لیگ برتر در نامه‌ای به باشگاه نفت تهران زمان دیدار این تیم برابر پرسپولیس را تغییر داد که این مسئله با واکنش مسئولان این باشگاه تهرانی همراه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر در نامه‌ای با امضای غلامرضا بهروان سرپرست این سازمان به باشگاه نفت اعلام کرد دیدار این تیم برابر پرسپولیس در هفته بیست و هشتم رقابت‌‎های فوتبال لیگ برتر یک روز زودتر یعنی روز جمعه 26 اسنفدماه جاری برگزار می‌شود.

تغییر زمان این مسابقه که طبق برنامه قبلی سازمان لیگ قرار بود ساعت 18:45 روز شنبه 27 اسنفندماه در ورزشگاه آزادی برگزار شود، با مخالفت مسئولان باشگاه نفت که میزبان این مسابقه هستند همراه شد.

در این زمینه منصور قنبرزاده در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال با این موضوع مخالفت و در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد احتمال دارد تیم نفت در این بازی برابر پرسپولیس به میدان نرود.

کد مطلب 1558138

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها