به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ برتر در نامه‌ای با امضای غلامرضا بهروان سرپرست این سازمان به باشگاه نفت اعلام کرد دیدار این تیم برابر پرسپولیس در هفته بیست و هشتم رقابت‌‎های فوتبال لیگ برتر یک روز زودتر یعنی روز جمعه 26 اسنفدماه جاری برگزار می‌شود.

تغییر زمان این مسابقه که طبق برنامه قبلی سازمان لیگ قرار بود ساعت 18:45 روز شنبه 27 اسنفندماه در ورزشگاه آزادی برگزار شود، با مخالفت مسئولان باشگاه نفت که میزبان این مسابقه هستند همراه شد.

در این زمینه منصور قنبرزاده در نامه‌ای به فدراسیون فوتبال با این موضوع مخالفت و در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد احتمال دارد تیم نفت در این بازی برابر پرسپولیس به میدان نرود.