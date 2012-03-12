فرودگاه پیام مسافری و باری خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رحیمی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در نمازخانه استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به اینکه فرودگاه پیام به فرودگاه مسافری و باری تبدیل خواهد شد، اظهار داشت: مطالعه و بررسی تعیین فرودگاه پیام به عنوان فرودگاه مسافری و باری با ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز و اتصال این فرودگاه به خطوط بزرگراهی و خطوط ریلی از مصوبات سفر چهارم هیئت دولت به استان البرز است.



وی ادامه داد: اختصاص مبلغ 35 میلیارد ریال جهت برای تکمیل اردوگاه شهید بهشتی کرج(کردان) مطالعه و احداث بیمارستان 32 تختخوابی برای شهرستان طالقان در سال آینده، تسریع در احداث سایت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، آسفالت جاده مخصوص تهران، کرج در سال جاری، تبدیل ردیف طرح احداث راه هشتگرد به طالقان از استانی به ملی در سال جاری(ادامه راه تنکابن) و صدور مجوز برای ایجاد دو شهرک صنعتی جدید خصوصی با تامین زمین توسط استان از جمله مصوبات هیئت دولت در سفر چهارم به استان البرز است.



معاون اول رئیس جمهور گفت: تخصیص 500 میلیارد ریال منابع قرض الحسنه به صندوق مهر امام رضا(ع) به منظور اجرای طرح های خود اشتغالی و روستایی استان البرز در سال 91، تخصیص مبلغ 500 میلیارد ریال جهت پرداخت یارانه سود و کارمزد کمک های بلاعوض تحقیقات، آموزش، کارورزی و نظارت بر طرح های اشتغالزایی استان و تخصیص مبلغ 300میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه جهت اشتغال مدد جویان کمیته امداد امام خمینی(ره) از دیگر مصوبات هیئت دولت است.



وی افزود: سازمان بهزیستی و بنیاد شهید استان از طریق بانک های عامل، اتخاذ ترتیباتی از سوی بانک مرکزی برای انتقال تعهدات مربوط به طرح های اقتصادی مستقر در استان که در سنوات گذشته نزد بانک های شهرستان تهران تسهیلات دریافت کرده اند از مصوبات سفر چهارم هیئت دولت به استان البرز بوده است.



معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال برای کمک به ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی و احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهرهای استان، مطالعه و ایجاد شهرک صنعتی در طالقان و ایجاد و احداث دانشگاه البرز در شهرستان کرج و ایجاد دانشکده مترو کرج در دانشگاه تربیت معلم کرج از دیگر مصوبات سفر هیئت دولت به استان البرز است.



رحیمی ادامه داد: اختصاص مبلغ 30 میلیارد ریال برای عمران شهری استان، گازرسانی به 50 روستای استان از جمله روستاهای اشتهارد، اختصاص مبلغ 530 میلیارد ریال برای احداث، تقویت پست هاو خطوط توزیع برق، اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال برای احداث حداقل 50 سالن ورزشی در استان، احداث سالن ورزشی 6 هزار نفره در شهر کرج، و مجموعه ورزشی 5 هزار نفری ساوجبلاغ، اختصاص مبلغ 300 میلیارد ریال برای ادامه احداث بزرگراه همت تا کرج، اختصاص مبلغ یک هزار و 500 ریال برای تکمیل و بهره برداری مترو کرج- گلشهر و تکمیل ناوگان، اختصاص مبلغ 400 میلیارد ریال برای احداث بزرگراه تهران- هشتگرد علاوه بر اعتبارات حاصل از فروش اوراق مشارکت از مصوبات سفر چهارم هیئت دولت به استان البرز است.