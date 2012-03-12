عباس عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر از گردآوری مجموعه داستان جدیدش خبر داد و گفت: این مجموعه، داستان‌های من که پیش از این در جُنگ‌ها و نشریات منتشر شده است را در برمی‌گیرد، اما به خاطر اینکه هنوز بازخورد مناسبی از اثر قبلی‌ام ندیدم، فعلا تصمیمی برای انتشار آن ندارم.

وی ادامه داد: در این مجموعه سعی دارم از فضاهای قبلی کارهایم فاصله بگیرم و این داستان‌ها هم به نظرم از این فضاها دور شده است. در کارهای قبلی به طور عمده کارهای من از غلظت بالایی در روایت‌های بومی همراه بود، اما در این مجموعه سعی دارم از این فضاسازی‌ها دور شوم.

نویسنده مجموعه داستان «باید تو را پیدا کنم» افزود: برای من به عنوان نویسنده کار چندان راحتی نیست که از فضاهای بومی داستان‌هایم دوری کنم، اما این موضوع به نظرم کم کم لزوم خودش را نشان داده است و باید دست به تجربه‌های تازه‌ای در داستان‌نویسی بزنم.

به گفته عبدی، تاکنون نام برای این مجموعه داستان به صورت قطعی انتخاب نشده و او فعلا نام «گمشده یعقوب» را برای آن برگزیده است.

نویسنده مجموعه داستان «قلعه پرتغالی‌ها» در ادامه از تالیف رمان تازه‌ای با نام «شب نهنگ» خبر داد و گفت: این رمان برای نوجوانان در دست تالیف است و بیش از نیمی از آن نیز نوشته شده و داستان آن نیز درباره نوجوانانی است که درگیر ماجرای قاچاق کالا و عتیقه در جنوب می‌شوند.