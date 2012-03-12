  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

در خراسان رضوی/

"کاروان دین، نشاط و زندگی" ویژه هیئت های مذهبی دانش آموزی برگزار شد

"کاروان دین، نشاط و زندگی" ویژه هیئت های مذهبی دانش آموزی برگزار شد

مشهد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول تشکل های دینی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: کاروان دین، نشاط و زندگی ویژه هیئت های مذهبی دانش آموزی در سطح استان برگزار شد.

حجت الاسلام حسین نمازی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کاروان دین، نشاط و زندگی کاری مشترک میان تبلیفات اسلامی و آموزش و پرورش است، اظهار کرد: در این طرح 250 مدرسه تحت پوشش قرار می گیرند که تا کنون در 180 مدرسه این طرح اجرا شده است.

وی در خصوص اهداف این طرح بیان کرد: تغذیه فکری هیئات دانش آموزی، فعال کردن هیئات در مدارس، انس و الفت با روحانیت و القای مفاهیم دینی از جمله اهداف اجرای طرح کاروان دین، نشاط و زندگی است.

کارشناس مسئول تشکل های دینی خراسان رضوی افزود: در این طرح 2 کاروان از روحانیون متخصص کودک و نوجوان در قالب های قصه گویی، کاغذ قیچی و مسابقات دیجتالی در مدارس اجرای برنامه می کنند.

کد مطلب 1558142

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها