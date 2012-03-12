"کاروان دین، نشاط و زندگی" ویژه هیئت های مذهبی دانش آموزی برگزار شد

حجت الاسلام حسین نمازی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کاروان دین، نشاط و زندگی کاری مشترک میان تبلیفات اسلامی و آموزش و پرورش است، اظهار کرد: در این طرح 250 مدرسه تحت پوشش قرار می گیرند که تا کنون در 180 مدرسه این طرح اجرا شده است.

وی در خصوص اهداف این طرح بیان کرد: تغذیه فکری هیئات دانش آموزی، فعال کردن هیئات در مدارس، انس و الفت با روحانیت و القای مفاهیم دینی از جمله اهداف اجرای طرح کاروان دین، نشاط و زندگی است.

کارشناس مسئول تشکل های دینی خراسان رضوی افزود: در این طرح 2 کاروان از روحانیون متخصص کودک و نوجوان در قالب های قصه گویی، کاغذ قیچی و مسابقات دیجتالی در مدارس اجرای برنامه می کنند.