طرح آرامش بهاری در امامزادگان بخش کهک اجرا می شود

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بخش کهک در گفتگو با مهر، از اجرای طرح آرامش بهاری در امامزادگان بخش کهک خبر داد و گفت: این طرح در جهت اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی از 28 اسفند ماه سال جاری تا چهاردهمین روز از سال جدید در آستان مقدس امامزادگان بخش کهک با همکاری هیئت امنای امامزادگان این بخش اجرا می شود.



ابوالحسن خسروانی با بیان اینکه بخش کهک یکی از بخش های توریستی و گردشگری استان قم استٰ افزود: طرح آرامش بهاری با هدف استفاده ی بهتر زائران و مسافران نوروزی در امامزادگان بخش اجرا می شود.



وی عنوان کرد: برگزاری مراسم ویژه تحویل سال نو در جوار امامزادگان با حضور اقشار مختلف مردم و قرائت قرآن مدیحه سرایی قرائت دعای تحویل سال و پخش پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت مستقیم یکی از برنامه های طرح آرامش بهاری است.



خسروانی: برگزاری نماز جماعت و پاسخگویی به مسائل شرعی زائرین غبار روبی و نظافت فضاهای امامزاده ها در طول تعطیلات نوروز آماده سازی زائر سراهای امامزادگان نظارت و بازدید منظم از امامزادگان استفاده از خدام افتخاری و نیروهای داوطلب در ایام نوروز و برگزاری مراسم ویژه در روز سیزده فروردین سال 91 در آستان مقدس امامزاده نور علی (ع) روستای کرمجگان از جمله برنامه های طرح آرامش بهاری در امامزادگان بخش کهک است.